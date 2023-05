Femicidio de Anahí Benítez: Condenaron a prisión perpetua a uno de los acusados

Después de seis años del femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue hallada asesinada y violada en 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de Lomas de Zamora condenó en un segundo juicio por el caso a Marcelo Sergio Villalba (46) a prisión perpetua.

La calificación en su contra es la robo y abuso sexual agravado por acceso carnal, en carácter de actor, y por privación ilegal de la libertad agravada, y homicidio criminis causa agravado por alevosía por mediar violencia de género, en carácter de coautor.

En la lectura del fallo, que se transmitió por canal de Youtube de la Suprema Corte bonaerense, los jueces determinaron la absolución de Marcos Bazán, quien estuvo casi 5 años y medio preso por el caso. La fiscal Marisa Monti, que pidió la pena de prisión perpetua para Villalba, determinó que Bazán también debía ser absuelto.

Mientras que Villalba presenció la lectura del veredicto vía zoom desde la Unidad N° 34 de Melchor Romero, en La Plata; Bazán, defendido por la abogada Camila Calvo y Manuel Garrido, titular de la organización de derechos humanos Innocence Project, recibió el apoyo de referentes de organizaciones de derechos humanos, entre los que se encontraban la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.

Para la representante del Ministerio Público, la incriminación de Bazán estuvo vinculada a la participación del adiestrador de perros Diego Tula, cuyo peritaje — que concluía que Anahí había estado en la casa del acusado y que él estuvo en el sitio donde el cadáver de la adolescente fue hallado enterrado— fue cuestionado por la falta de “rigor científico”.

En sus alegatos, el abogado Bernard Krizan, representante de la madre de la víctima, había solicitado 14 años de prisión para Bazán al considerarlo “partícipe secundario” de los delitos endilgados a a Villalba y pidió 5 años y 6 meses por el “encubrimiento agravado” de los mismos.

Por su parte, los abogados de Bazán pidieron que sea declarado inocente.

Roberto Fernández, defensor oficial de Villalba, cuyo ADN coincidió con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima y que en su momento fue detenido luego de que le entregó el teléfono celular Samsung de Anahí a su hijo, había solicitado que, en caso de que se lo considere coautor del homicidio, la pena no sea mayor a los 15 años de prisión por considerar que tiene una “inimputabilidad disminuida” al padecer “esquizofrenia, una enfermedad degenerativa”.

El 29 de marzo pasado, Bazán declaró y dijo que era “inocente”. Asimismo, sostuvo que le “armaron” una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en 2020, condena que fue anulada al año siguiente. Su excarcelación, en octubre de 2022, contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante la última jornada del debate, el lunes 8 de mayo, Bazán hizo uso de sus últimas palabras. “En primer lugar, lamento lo que le haya pasado a Anahí, lamento lo que le pasó a la familia, han perdido a su hija. Yo lamento de verdad lo que le pasó”, dijo.

Luego, descartó que su casa haya sido escenario del crimen y se desvinculó de la víctima y del otro imputado, al afirmar: “En mi casa no estuvo Anahí, no conozco a Villalba, no conozco a los compañeros de ella”. “Lo único que pedimos todos es 'Justicia' y que se investigue lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. No solamente 'Ni una menos', sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió”, sostuvo.

El crimen de Anahí

El 29 de julio de 2017, Anahí Benítez fue vista por última vez al salir de su casa en Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. El 4 de agosto, su cadáver fue encontrado desnudo, con cortes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

En el primer juicio, realizado en 2020, Bazán había sido condenado a prisión perpetua, al ser considerado autor del crimen de la joven. Por su parte, Villalba no fue juzgado porque los jueces entendieron que presentaba un cuadro “psicótico” y que no estaba en condiciones de estar presente en el debate.

Sin embargo, en diciembre de 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó la realización un nuevo juicio oral, que comenzó el 1° de marzo último ante el mismo TOC N°7 de Lomas de Zamora, aunque conformado por otros jueces.