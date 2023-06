Fernando Rojas en Chaco: Levantó su voz por Cecilia Strzyzowski y pidió justicia por el crimen de su padre

Fernando Rojas se sumó a la multitudinaria marcha en Chaco para exigir justicia por el caso de Cecilia Strzyzowski, brindando su apoyo a la madre de la joven desaparecida y compartiendo su propia lucha por esclarecer el asesinato de su padre.

Desde Catamarca, Fernando Rojas, hijo del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, viajó expresamente para participar en esta convocatoria, manifestando su solidaridad con la búsqueda de justicia.

Durante su estancia en Chaco, Fernando Rojas utilizó su cuenta de Facebook para denunciar un incidente ocurrido en el canal de televisión Crónica TV, donde fue sacado de pantalla al mencionar el asesinato de su padre. Con indignación, expresó: "Crónica TV. Cuando nombré al ministro asesinado de Catamarca, me sacaron de pantalla. El Canal de LB. La impunidad a la vista". Las siglas "LB" hacen referencia a Luis Barrionuevo, líder del sindicato Uthgra y amigo del exministro asesinado, quien llegó a acusar a la familia Rojas como responsables del crimen. Barrionuevo centró su atención en el entorno familiar y cuestionó el comportamiento de Fernando al ingresar en contacto con el cuerpo de su padre, sugiriendo que se alteró la escena del crimen antes de llamar a la Policía.

Durante la manifestación, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, presentó a Fernando Rojas ante los asistentes para que compartiera su historia y expresara su solidaridad.

Gloria Romero, visiblemente emocionada, habló frente a la multitud y dijo: "Acá tenemos un invitado muy especial, muy especial, que vino de Catamarca. Les va a contar su historia, la injusticia que hay en todo el país como yo le digo, esta impunidad". Reforzando el simbolismo de la lucha, Gloria propuso a los presentes que vistieran la camiseta de la selección argentina, portando una estrella rosa con la inscripción "Justicia por Cecilia". Con aplausos y gritos de apoyo, Gloria ingresó al centro de la multitud mientras exclamaban "No estás sola".

A continuación, Fernando Rojas tomó la palabra y compartió su mensaje de apoyo y esperanza: "Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Rojas, yo vengo de la provincia de Catamarca. Me comuniqué con Gloria, estamos pasando el mismo sufrimiento. Dos provincias en las cuales nos gobierna el peronismo. A mi papá, que era un funcionario en actividad, lamentablemente no se prestó a la corrupción y lo tuvieron que silenciar. Lo asesinaron brutalmente, hoy estamos a seis meses, y la Justicia no quiere mirar, no quiere investigar realmente. La estamos pasando muy duro y bueno, yo también pido justicia, y que se sepa quién mató a mi papá".

El video fue compartido por Fernando en sus redes sociales.

La marcha encabezada por Gloria Romero se desarrolló en la plaza 25 de Mayo de Chaco y reunió a una gran cantidad de personas que exigían justicia por el crimen de Cecilia.