Fernando Rojas: "Después de llevar el cuerpo a la morgue nos dieron las llaves y cerramos la casa"

Tal como estaba previsto esta mañana en la Escuela de Capacitación Judicial, dando continuidad al juicio político en contra del Fiscal Laureano Palacios, declaró ante el Tribunal del Jury, Fernando Rojas, hijo del ex ministro de Desarrollo Social asesinado en diciembre del año pasado. De esta manera se finalizó con la ronda de testigos convocados para el Jury y a solicitud de las partes –Fiscalía y Defensa- la audiencia concluyó y se pasó para mañana a partir de las 09.00 con la exposición de los alegatos y, seguramente, el dictado de la sentencia.

La presencia de Fernando en el plenario se debió a que fue la persona que encontró el domingo cinco de diciembre el cuerpo de Rojas sin vida en la galería de la casa de la víctima, donde vivía solo.

Sentado ante el tribunal político, Fernando comenzó contando que luego de encontrar a su padre empezó a llegar gente, amigos de su papá, vecinos y familiares.

Ya posicionándose en el hecho que se investiga, el testigo recordó que había personal de la fuerza -en referencia a la Policía- y que no podía, a preguntas de la fiscalía y de la Diputada Juana Fernández, integrante del Tribunal, especificar la hora en la que llegó a la casa de su padre el fiscal Laureano Palacios porque “A Palacios no lo conocía. Lo conocí luego por los medios”, respondió el joven.

En otro tramo de la declaración, Rojas dijo que a las 17:00 o 18:00 horas cuando llevaron a la morgue el cuerpo de su padre para la autopsia, lo hicieron pasar a él y a su hermana Natalia al interior de la vivienda. “Nos dejaron pasar y nos hicieron recorrer la casa para ver que no le faltaba nada a mi papá. Después nos entregaron las llaves y con mi hermana cerramos la casa y nos fuimos. Solo mi hermana sacó ropa de mi papá para cambiarlo en la morgue. Después de salir y entregarnos las llaves, nos hicieron firmar un acta”.

“La gente que estaba ahí -refiriéndose en la casa de su padre- decía que era una muerte por un paro cardíaco, pero a nosotros no nos cerraba, era raro, tanta sangre en el suelo, pero la gente que estaba ahí nos decía, tranquilos, suele pasar”, pero insistió el testigo: “Lo que nos informaba la gente de ahí era que era una muerte natural”, en relación a esas personas y a pregunta de una de las partes, Fernando no logró identificar si estas personas eran policías o pertenecían al Poder Judicial.

A pregunta del fiscal, el testigo respondió que “ese domingo a las 16:00 se nos acercó Vega -el segundo de Luis Barrionuevo- y nos dice qué decisión vamos a tomar con mi padre y le dije que lo íbamos a sepultar en el cementerio Virgen Morena, ya que a él le gustaba la naturaleza y ahí decidimos que el velorio iba a ser en el gremio de Uthgra”.

Continuando con su declaración, el hijo de Rojas dijo que solo habló en la casa de su padre con la empleada -Silvina Nieva, única imputada por el crimen-. “En un momento la gente que estaba ahí nos dijo que podíamos limpiar la casa tranquilos porque ya habían levantado lo que necesitaban, fue cuando nos dieron las llaves, después de llevar el cuerpo a la morgue. Nos parecía raro, pero todo lo que hicimos en mi casa fue porque ellos nos autorizaron”.

Fernando siguió contando que luego de que llevaron el cuerpo a la morgue, él se fue a su casa a cambiarse y comer algo porque a la noche debía estar en el velorio.

La famosa reunión

Consultado sobre la “famosa reunión” en el primer piso del gremio de Uthgra que tuvo junto a sus hermanas en las que estaba el Gobernador de la provincia, el Vice, el Ministro de Gobierno, la ministra de Seguridad, Luis Barrionuevo y otras personas que no recordaba, dijo el testigo: “Me preguntaron en qué circunstancias encontré a mí papá. Barrionuevo comenzó a sospechar porque mi papá tenía buena salud, pensamos que era un golpe de calor, pero no nos cerraba lo de la sangre”, agregando: “En un momento, Barrionuevo se levantó, golpeó la mesa y dijo a Rojas lo mataron. Lo golpearon en la cabeza, cayó así (…) Al parecer, él manejaba más información que ni el gobernador la tenía".

A pregunta del fiscal Mauvecin, el testigo respondió: “En la reunión no recuerdo que se haya hablado del resultado de la autopsia. Cuando Barrionuevo dijo eso, la gente del gobierno y del ministerio se sorprendió y ahí el gobernador tomó la medida, el poner una consigna policial permanente en la casa de mi papá”. En esa misma línea, el fiscal le preguntó acerca de que si su hermana Natalia le había comentado sobre la autopsia “No recuerdo bien qué me dijo Natalia de la autopsia, recuerdo que me dijo que le habían dado un golpe, pero no de las demás lesiones”.

Situados ya en el día lunes 5 de diciembre, Fernando recordó que “No estaba en el velorio cuando fue el Dr. Cangi -delegado judicial- a retirar el cuerpo de mi papá. Ahí también se nos pidió las llaves de la casa de mi papá, los teléfonos celulares (…)”.

Como en la jornada de ayer, el nombre de la antropóloga forense del Poder Judicial de la provincia, Fernanda Minotto, volvió a escucharse en la sala. Esta vez, la nombró Fernando Rojas, quien dijo que su hermana le contó que “cuando estaba en la vereda de la morgue se le acercó una mujer y le dijo que a mi papá lo habían “molido a golpes”. El testigo identificó a esta mujer, Fernanda Minotto, en respuesta a la pregunta de la presidenta del tribunal, quien le consultó si sabía quién era. En su respuesta, Fernando agregó que “Fernanda Minotto pertenece a la Justicia y es partidaria de Luis Barrionuevo. Además, pertenece a la prensa de Uthgra y prensa del Ministerio de Desarrollo Social”, finalizando así su declaración. Cabe recordar que para la audiencia de hoy estaba prevista también la declaración del gastronómico Luis Barrionuevo y de las hermanas de Fernando, de quienes ayer el fiscal que las había propuesto como testigos, desistió.