Feroz ataque de tres perros de raza mestiza a un niño

Un pequeño de 10 años sufrió múltiples lesiones que derivaron en su traslado al Hospital de Niños Eva Perón ayer a la tarde, en ambulancia del SAME, consecuencia del ataque feroz de tres perros “mestizos”.

Fuentes policiales informaron que a las 17.30 aproximadamente, en la Comisaría Segunda, se recibió un llamado telefónico que daba cuenta de una persona herida en calle Córdoba al 400. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de apellido Molina, quien estaba junto a un niño, quien dijo era su hijo, el que presentaba a simple vista lesiones de las que emanaba gran cantidad de sangre.

Mientras diligenciaba con urgencia una ambulancia del SAME para el lugar, el hombre les habría relatado a los uniformados que, momentos antes, su hijo había sido atacado por tres perros, propiedad de una vecina, quien sería de apellido Gómez, en la vía publica, los que le provocaron lesiones varias en su cráneo, espalda y zona genital.

Tras recibir la atención primaria en el lugar del hecho, la criatura fue trasladada en la ambulancia junto a su progenitor al Hospital de Niños Eva Perón, donde se le debió realizar distintos puntos de sutura.

Finalmente, y en razón que en principio las lesiones, si bien eran de gravedad, no ponían en riesgo su vida, el niño recuperó el alta médica en horas de la noche.

El caso fue informado al fiscal en turno, quien ordenó que personal de la Unidad Judicial N° 2 se hiciera presente en el hospital y labrara las actas correspondientes.

En cuanto a los animales que atacaron a la criatura, estos serían de raza mestiza.