Ferreras: "Sea lo que sea que se resuelva, Naim pasará varios años en la cárcel"

Por otro lado, el abogado defensor de Naim Vera, en diálogo con este diario, indicó que “quiero dejar en claro que, bajo ningún punto de vista, nunca puse en tela de juicio el criterio y el saber del juez Figueroa Vicario”, pero entiendo que por “la situación que vivió”, la que, por cierto, originó una investigación de oficio de la fiscalía local por “la supuesta comisión de un delito” del que él sería la víctima, a quien le resuelva en contra, su voto será “cuestionado”.

Hay antecedentes, agregó, de la Corte de Justicia en otros casos “en que no se hizo lugar a la recusación del juez, pero este se apartó voluntariamente”.

Asimismo, dijo que ahora resta “aguardar para el próximo año la resolución de su planteo, la cuestión de fondo. Aclarando que no se analiza otorgarle la libertad a Naim como se intenta instalar mediáticamente algunos actores del proceso, en otras palabras, lo que el planteo busca que la Corte resuelva no es la acción que tuvo Naim de matar a Micaela Gordillo, sino el contexto en el que se dio el hecho luctuoso en el que no existía una relación de pareja. Es decir, cuestiones estrictamente jurídicas”.

Finalmente, manifestó que, de conocerse el fallo antes de que finalice el año, se estaría ante la presencia de una “resolución exprés por parte de la Corte, quien ya tiene antecedentes de resolución de cuatro meses a cinco meses en promedio, cuando el tribunal estaba integrado por cinco miembros. Ahora que son siete los magistrados, es cuestión de lógica que el tiempo debería, al menos, mantenerse. Por más que rechacen lo que planteamos, tiene que fundamentar cada uno de los puntos. Hay otros muchos planteos efectuados con anterioridad al de Naim, en lo que sí está en juego la libertad del justiciable porque, reitero, si fallan a favor nuestro, Naim pasará varios años en la cárcel; si fallan en contra, los años previstos en la condena son más, pero realizaremos en el planteo en la Corte de Justicia de la Nación, donde insistiremos con nuestra postura, pero en los que los familiares, ni de una ni, de otra parte, se manifiestan”.

Agregando: “No queremos una condena que baile al compás de las marchas y las presiones”.