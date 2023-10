Finalizó la investigación penal de los jueces acusados de recibir coimas

El fiscal de instrucción N°6, Dr. Facundo Barros Jorrat, dio por finalizada la investigación penal preparatoria del escandaloso video en el que se observa a los dos ex jueces de la Cámara de Apelación y exhorto de la provincia, Dres. Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, recibiendo dinero en el despacho de uno de ellos para favorecer a un detenido con prisión preventiva.

Por este hecho, el fiscal mandó a juicio a los exfuncionarios por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado en calidad de coautores.

Entre el 5 de diciembre del 2019 y el 18 de febrero del 2020 una persona, aún no identificada por la instrucción, le había hecho entrega de la suma de 820 mil pesos, dividida en dos partes iguales, a los por entonces magistrados en el edificio de la Cámara de Apelaciones en calle San Martín al 800, más precisamente en el despacho del Dr. Raul Da Pra, para que procedieran a revocar el dictado de la prisión preventiva en contra de Daniel Edgardo Jimenez, el tercero de los imputados en la causa.

El hecho se conoció tras viralizarse un escandaloso video que fue luego enviado a la secretaria de sumario de la corte de justicia de la provincia, como así también al teléfono personal del fiscal Barros Jorrat, iniciándose las actuaciones de oficio.

A partir de hoy, los abogados defensores de los dos ex jueces y el tercer imputado, cuentan con tres días para oponerse a la elevación a juicio de la causa. Si no se oponen, el expediente llegará a la mesa de entrada de la Cámara Criminal Penal N°1, en donde por la fecha de comisión del hecho debería ventilarse el juicio oral.