Finalizó el Juicio: absolvieron a un joven imputado por abuso sexual

El juicio por abuso sexual, que inició hace días y tenía en el banquillo a un joven, quien es mayor de edad, finalizó en la mañana de este miércoles y se llegó a un fallo que el Dr. Morabito, en diálogo exclusivo con La Unión, relató de la siguiente manera: “finalizó con una absolución por el beneficio de la duda.”

Tras un análisis minucioso de toda la evidencia probatoria por parte del fiscal, llegó a la conclusión en el juicio que “no alcanzaban los elementos probatorios para superar el estado de duda, en lo que ocurrió en este caso particular y por ende solicitó la absolución por el beneficio de la duda” explicó Morabito. Estos argumentos, continúa el letrado, fueron aprobados por el Tribunal y terminaron brindando la ya mencionada absolución por el beneficio de la duda “más allá de que todos sabemos que si no hay acusación, no puede haber condena.”

Los fundamentos, añade Morabito, serán dados el 6 de febrero porque ya concluyó la feria, y hay que tener en cuenta que se necesitan 10 días hábiles, algo que no se pueden calcular en este caso por las festividades de fin de año.

-NOTICIA EN DESARROLLO-