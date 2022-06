Fiscal Ezequiel Walther: Estoy absolutamente tranquilo

Así lo manifestó hace instantes en una entrevista brindada a Radio Valle Viejo el fiscal de la Cámara Penal nº 2 Dr. Ezequiel Walther quien ayer fue denunciado por el supuesto delito de hurto en la unidad judicial nº1 por dos empleados cordobeses.

En dialogo extenso en el que respondió todas y cada una de las preguntas que le hicieron los periodistas, ahondando en detalles del hecho del que se le acusa y negando algunas versiones que daban cuenta que se había retirado del lugar sin que se le realizara las pericias a su vehículo particular, situación que si sucedió con los denunciantes quienes ante la “demora” de los peritos a la playa de estacionamientos, resolvieron “molestos” no esperarlos y marcharse del lugar.

“Estoy absolutamente tranquilo porque sé que soy ajeno a cualquier tipo de situación ilícita”, inició la entrevista Walther quien agregó “Es una simple equivocación y mal interpretación de las cosas como pasaron en nada mas alejando a la realidad de cualquier otra intención distinta de lo que efectivamente sucedió”.

“Estoy convencido de que las repercusiones van a ser de acuerdo a la interpretación que cada uno quiera hacer y le pueden dar exageraciones y derivaciones que no son las que corresponden”, explicó el funcionario quien presento al licencia al cargo hasta tanto la justicia investigue el hecho del que se lo acusa.

En relación al hecho, Walther dijo “Voy a presentar en las próximas horas mi descargo en la policía judicial. Yo ya me puse a disposición de la policía judicial”, reiteró echando así por tierra la versión que daba cuenta que tras el “incidente” en la playa se fue en su camioneta sin esperar la llegada de los peritos.

“Eso es totalmente falaz, no es cierto. Tras los insultos y agravios de uno de los dos sujetos de la otra camioneta me fui, después de hablar con el jefe dela Brigada de Investigaciones que llego a la playa directamente al precinto judicial N 5 y puse mi camioneta a disposición. Allí se le realizo la inspección ocular y se le tomaron fotografías. En todo momento estuve a disposición de la justicia”, explicó.

Reiterando nuevamente, “No fue ni más ni menos –consultado del porque guardo las cajas de herramientas en el asiento de atrás de su camioneta- que para resguardar cualquier ilícito que se pueda suceder y cuando me aviso el playero que esto estaba sucediendo baje –els e encontraba en su despacho en la Cámara Penal nº 2 ubicada a metros de la playa- y cuando llegue había dos sujetos uno rubio con el cual pude dialogar civilizadamente y de forma amena y le pedí disculpas le explique porque estaban las cosas ahí, las bajes y le pedí en presencia de un montón de gente que estaba allí que verifique por favor que no faltaba nada”.

“Había otro sujeto que estaba fuera de sí, que me insulto, me agravio y tuve que quedarme callado como correspondía porque no entendía la situación capaz le cause algún perjuicio laboral indebido. Me tuve que quedar callado como funcionario que soy y no podía entender”, agregó.

En otra parte de la entrevista Walther, al ser consultado sobre si se arrepentía de la decisión que tomo, es decir el haber guardado las cajas para evitar un posible ilícito respondió “El principio de la buena fe, está en crisis. No hubo otra cuestión más aparte que esa. Soy persona de campo también, trabajo y tengo familiares en la cuestión y más de una vez sabemos porque también fuimos víctima de robo, lo que son las herramientas. Por eso las resguarde”.

Por otra parte, el funcionario judicial volvió a reiterar que se encuentra a disposición plena de la justicia y a fin de no entorpecer no estorbar y que sea lo más exhaustivo posible la investigación es que pedí la licencia extraordinaria a fin de que no haya ningún tipo de interferencia por la función que le toca trabajar.

“Espero que se aclare a la brevedad este hecho para que nos saquemos cualquier tipo de sospecha”, finalizo Walther la entrevista.