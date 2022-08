Fiscal Ezequiel Walther: "No existe ninguna filmación del hecho y soy ajeno a cualquier ilícito"

Tal como fue publicado por LA UNIÓN, hoy se cumplió el plazo establecido para que el Fiscal de Instrucción N° 4, Ezequiel Walther, presente su descargo ante el tribunal de Jury de enjuiciamiento en la causa iniciada a raíz de una denuncia por supuesto hurto de dos cajas de herramientas, el pasado martes 28 de junio. Presentación de la que ya fue notificada el fiscal del Jury Dr. Alejandro Dalla Lasta.

Ahora el tribunal deberá hacer una resolución en relación al descargo de Walther y correrle vista al fiscal del Jury para que considere si hay elementos para continuar con el enjuiciamiento.

LA UNIÓN tuvo acceso al descargo que formuló Walther en el cual, en líneas generales, se volvió a declarar “ajeno de cualquier ilícito”, remarcando en distintos fragmentos que “...me puse a disposición inmediatamente de la justicia” y “... expliqué todo de la misma manera”.

En su descargo, Walther hace mención también a que tenía conocimiento de que en la playa habían cámaras de seguridad, resaltando que “no existe ninguna filmación del hecho”, echando así por tierra la versión instalada desde un primer momento, en que trascendió el supuesto hurto de las cajas de herramientas, que daba cuenta de que 'todo había quedado filmado” y que existía un vídeo donde había quedado registrada la acción del fiscal, que no habría sido para resguardar las cajas sino, y por lo que fue denunciado, “hurtarlas”.

En otro tramo de la presentación el fiscal expresa también que “(…) nunca se escondieron (…), nunca moví del lugar mi camioneta, que nunca saqué las cajas de la playa, a pesar de que nadie me lo impedía”.

En la parte final del descargo, que no es otra cosa que su defensa por escrito del hecho del cual se le acusa, el fiscal Walther remarcó: “Presumo que más de 20 años en el fuero penal son muchos para saber qué hacer si es que mi intención -precisa Walther- hubiese sido otra. Inmediatamente me puse a disposición de la justicia”, finalizó.

Si bien en principio no existiría un plazo previsto establecido para que los miembros del tribunal del Jury de enjuiciamiento, el que está presidido por el presidente de la Corte de Justicia Dr. Miguel Figueroa Vicario, el senador Óscar Vera, las diputadas Juana Fernández y Cecilia Guerreto y los abogados Pablo Federico Nicollini y Silvia Cabrera, en representación del Colegio de Abogados, el tribunal podría reunirse mañana jueves o el viernes y expedirse al respecto.