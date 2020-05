Fiscal Vehils Ruiz: Fue un intento porque no logro juntar esa cantidad de plata

El pedido de investigación realizado por el fiscal de la Cámara Federal, Rafael Vehils Ruiz, para su par, Santos Reynoso, por el supuesto delito de “cohecho” en una causa por infracción a la ley de estupefacientes, que tiene a un joven privado de la libertad en la cárcel de Miraflores, desde enero de 2019, sumó un nuevo capítulo.

Tal como lo informó en su edición de ayer LA UNIÓN, los padres del interno Leonardo Córdoba se presentaron ante el juez federal Miguel Ángel Contreras y ratificaron la denuncia de Vehils Ruiz. Es decir, que citados como presuntas víctimas, los progenitores de Córdoba le dijeron bajo juramento de ley al magistrado federal que, efectivamente, luego de ser detenido su hijo en el año 2019, el fiscal Santos Reynoso se habría comunicado con ellos para solicitarle la suma de 150 mil pesos para “ayudarlo” en el proceso ante el juez.

“Los padres de Leonardo Córdoba ratificaron en la denuncia cada una de las circunstancias, tiempo, lugar y modo que se efectuó el hecho -pedido de coima-, en la denuncia que, tanto el abogado Morales presentó y luego fue ratificada por Córdoba, que hubo un llamado de parte del fiscal -Santos Reynoso-. Según se dijo ayer -por el lunes- hubo más de un llamado por parte del fiscal” expresó Vehils Ruiz.

Agregando: “Fue solo un intento porque no se logró concretar -el cohecho-. Porque no podían juntar esa cantidad de plata -refiriéndose a los padres de Córdoba y supuestas víctimas y testigo en la causa-”.

En relación a la cantidad de dinero que supuestamente el fiscal federal le había pedido a la madre de Leonardo Cordoba, Vehils Ruiz indicó: “La suma es de 150 mil pesos. Es lo que dicen los padres que el fiscal le pidió, que fue lo que dijo el interno también”.



Investigación

Por otro lado, al referirse al curso con el que continuará la investigación, que podría terminar con una citación del juez federal de la provincia a indagatoria al fiscal Santos Reynoso, manifestó: “Faltan más personas por declarar. Cuando presenté el requerimiento de instrucción formal -en otras palabras, la denuncia para que se inicie la investigación- le pedí al juez varias medidas, entre ellas los testimonios -el lunes a los padres de Córdoba, resta según dijo el juez Contreras a este diario la declaración de un testigo vital-, falta una pericia, un informe telefónico. Faltan varias cosas” sentenció.

Para el fiscal Vehils Ruiz, una vez que se cuente con la producción de todos estos elementos de prueba, el juez determinará cuándo citará a indagatoria al fiscal. Situación que puede o no ocurrir.