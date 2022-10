Fiscalía pidió que declaren culpable a los imputados "para que nadie salga con un arma a la calle y diga "promesa cumplida""

El segundo juicio por jurado popular está en su recta final. Luego de tres audiencias maratónicas, con turno matutino y vespertino, hoy el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa de los cuatro imputados exponen al jurado los alegatos de clausura.

Luego, los jueces del hecho, es decir, el jurado popular, se retirarán a deliberar el veredicto.

Para seguir los alegatos, se puede ingresar al canal de Youtube.



Culpables, el pedido del fiscal

Hace instantes concluyeron los alegatos de clausura del Ministerio Público fiscal a cargo del Dr. Miguel Mauvecin y Jésica Miranda, en donde le solicitaron al jurado popular declaren culpable a los imputados Walter Barrera, Gabriel Barrera, Gastón Barrera y Gabriel Lazarte por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor y partícipes secundarios respectivamente.

En sus conclusiones el fiscal Mauvecin sostuvo que Walter Barrera mato intencionalmente a Sebastián Chanampa con la colaboración de los demás imputada dos. Dijo también que Lazarte y Walter Barrera se probó estuvieron antes del hecho en el stud.

Se refirió a los testigos de quien contó sobre la pelea entre Lazarte y Sebastián Chanampa. Lo que refuerza los dichos de Claudio Chanampa quien declaró también acerca de la pelea en el stud. No se pudo probar por qué se inició la pelea pero si se probó los distintos caminos que tomaron la víctima y las barreras.

En el alegato del fiscal, este indicó que Chanampa se quedó en el stud y Barrera se fue a buscar un arma. Mientas la víctima se escondía en el campo por su integridad física junto a su hermano, Barrera fue a la casa de Chanampa con su hijo, su hermano y su amigo y amenazaron a la mujer de Sebastián. Mientras el la llamaba para que haga la denuncia porque estaba con miedo, ellos lo seguían buscando. Cuando Lorena hacía la denuncia, Walter Barrera lo estaba matando a Sebastián junto a su hijo su hermano y su amigo.

Continuó indicando que Pablo Sebastián Chanampa tenía miedo porque sabía que lo estaba. Buscando con un arma. Cuando se enteró que su esposa estaba haciendo la denuncia regreso, pero no sé quedó en su casa porque seguramente tenía miedo que dañaran a sus hijos por eso se fue a la casa de su hermano Claudio a 20 metros de su domicilio.

Sostuvo el Ministerio Público Fiscal, que Pablo probablemente tenía la esperanza que después de la denuncia la policía lo iba a proteger o que talvez a Barrera se le pase la bronca, porque eran amigos pero esto no sucedió, y relató que el acusado tomo otro camino de la violencia extrema. “Lo único que tenía en si cabeza era cumplir su promesa. Y en este punto recordó lo dicho a la esposa de la víctima, a quien indicó: lo voy a matar sino se entrega. Voy a volver y los voy a matar a todos”.

En este punto, dirigiéndose a los jurados, apuntó “las pruebas y los testigos son los que les van a dar a Uds. lo necesario para que deliberen y lleguen a un veredicto”.

La defensa después nombró a los testigos ofrecidos por la defensa quienes no vieron los hechos. Solo dijeron que vieron a los imputados lesionados pero no quienes los lesionaron. Párrafo aparte hizo mención a las declaraciones de Varela y Ortega quienes son madre e hija y en la audiencia negaron el parentesco.

“¿Porque lo negó porque lo mintió? Tal vez porque ocultaba otra mentira. Porque no estuvo ahí, no vio nada relevante. También la testigo Nieva mintió no dijo hasta que lo tuvo que reconocer que sus medios hermanos eran hijos de uno de los imputados. Y mintió para esconder otra mentira. Las hicieron decir como estos cuatro pobres muchachos fueron atacados. Los cuatro declararon y no dijeron que fueron al stud. El guión que siguieron "perfecto"” ironizo el fiscal durante el alegato.

“Los Chanampas se defendieron. El mismo Tebez dijo que cuando cayó su cuñado el tomo una piedra y le pegó en el rostro a Walter Barrera y le provocó la rotura del tabique nasal. En síntesis esas son las lesiones que tienen estos muchachos que fueron con la única intención de matar a Chanampa”, dijo el fiscal. En el final de su alegato, Mauvecín sostuvo: “ellos sabrán diferenciar quien fue a la sala a mentir y quién no”, pidiéndoles que declaren culpable a los cuatro imputados para que no haya más promesa de muerte para que nadie más salga a la calle con un arma nos mate y diga "promesa cumplida".

Tras solicitar la pena, se proyectó un vídeo en el que se representó con animación los momentos anteriores, durante y posteriores del hecho hasta que le dispararon a la víctima. Finalizada esta presentación, hubo un cuarto intermedio, tras lo cual siguen los alegatos de la querella y las defensas .