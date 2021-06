Flavia: Del sanatorio se burlan diciéndonos que ya retiramos el cuerpo de mi papá

En la mañana de ayer, a más de una semana del fallecimiento de Manuel Antonio Moya, un vecino de la Capital, quien perdió la vida, víctima de Covid-19 en el Sanatorio Pasteur, de calle Chacabuco, familiares y amigos se manifestaron enfrente al sanatorio, reclamando la entrega del cuerpo. El pasado 21 de junio, cuando Moya murió en el sanatorio, se le entregó a la familia el cuerpo de una mujer, quien también habría fallecido con pocos minutos de diferencia.

Flavia es una de las hijas de Moya, quien encabezaba la manifestación junto a su madre y su otra hermana, con pancartas con el rostro de su padre y la leyenda de justicia, cortaron el tránsito vehicular en las puertas mismas del sanatorio.

“Nos estamos manifestando reclamando la entrega del cuerpo de mi papá. Estamos pidiendo, por favor, que apuren los trámites porque la Justicia no está actuando como debería, y que nos entreguen el cuerpo porque nosotros necesitamos darle la cristiana sepultura. Creemos que, más allá de todo esto, se está encubriendo algo, porque no tenemos respuesta de ningún, ningún lado” expresó Flavia.



Agregando: “El día 21 de junio, cuando nos quisieron entregar el cuerpo, era de una persona de apellido Endrizi, mujer. La empresa funeraria 'Moreyra' se dio cuenta que no era su cuerpo y, desde entonces, reclamamos los restos de mi papá. Desde ese momento, el cuerpo de mi papá desapareció”.



El día lunes, Asunción González, viuda de Moya, se presentó en la Unidad Judicial N° 1 y efectuó una ampliación de denuncia, señalando en la misma al contador del Sanatorio Pasteur, Mauricio Lencina, como responsable de la desaparición del cuerpo de su esposo.

“Ayer -por el lunes-, nos enviaron una carta documento, contestándonos la presidenta del Sanatorio Pasteur, Sra. Silvia Jalil, como burlándose, diciéndonos que ya habíamos retirado el cuerpo, cuando en realidad, nunca nos entregaron nada, nada más que un certificado de defunción”, agregó.



“El sanatorio no sabe qué hacer. Primero, salieron a decir que lo retiró la empresa 'Segura', después, una cosa y otra, ellos están encubriendo un montón de cosas y el cuerpo de mi papá, hasta la fecha, no aparece. Lo que pedimos es que la Justicia actúe rápido porque esto es dolor y angustia, minuto a minuto”.

En cuanto a la investigación judicial, la hija de la víctima dijo que, en la mañana de este martes, debían darle una respuesta, pero no fue así.

“Hablamos con el secretario de la fiscal, a quien le iban a llevar la denuncia para que la lea y tome intervención, pero hasta la fecha, no tenemos respuesta. Lo único que queremos es que la Justicia actúe rápido y nos entreguen el cuerpo de mi papá”, finalizó la entrevista la joven, mientras se desplazaban en silencio por calle Chacabuco, con sentido al edificio de la fiscalía general de calle Junín al 600, donde volvieron a manifestarse.