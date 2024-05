"Florentín, Osorio y Cufré me violaron": habló la periodista que denunció a los exjugadores de Vélez

La joven periodista que denunció a los exjugadores de Vélez, Abiel Osorio, Braian Cufré, Sebastián Sosa y José Florentín, habló por primera vez y relató el calvario que sufrió, la angustia por ser revictimizada todos los días, su pedido de justicia y confirmó quiénes la violaron.

Fue el 2 de marzo cuando, después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga, ocurrió el calvario. Aquella noche, en la habitación 407, la joven de 25 años denunció a los exjugadores por violación.

“El futbol es un ambiente de hombres y mi trabajo es moverme entre ellos. Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles”, detalló la periodista en diálogo con TN.

Aun así, nunca esperó ser protagonista de una violación por parte de personas que estaba dentro de su círculo de trabajo: jugadores de fútbol.

“Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también”, describió.