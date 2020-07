Fue un accidente, no lo quise matar declaró el joven acusado de la muerte de Alejandro Ferreyra

Tal como estaba previsto, a mediamañana de ayer, se llevó a cabo en el edificio de la Fiscalía de calle Junín al 600 la audiencia de indagatoria de imputado a Jonathan Vega (29). Se trata del hombre que el lunes a la madrugada fue detenido en el barrio San Ramón, sindicado como el autor de haber provocado la muerte de Alejandro Ferreyra (40), tras aplicarle un golpe de puño en el rostro cuando compartían bebidas alcohólicas en la casa de la familia Nieva, en el barrio Eva Perón, donde ambos se domiciliaban.

Acompañado por su abogado defensor, Vega se sentó ante el fiscal Alejandro Gober, quien tiene a su cargo la investigación del caso y escuchó la imputación y las pruebas en su contra. Según indicaron voceros de la causa, el fiscal le imputó el delito de homicidio preterintencional y, seguidamente, le dio la palabra para que ejerciera su derecho de defensa.

Asesorado por su abogado defensor, el Dr. Orlando del Señor Barrientos, Jonathan Vega declaró y dio su versión del trágico hecho. Según trascendió, el joven le manifestó al fiscal que el hecho se trató de un accidente, que nunca tuvo intención de matarlo. Concluido el acto procesal, el fiscal retornó a Vega a la División Investigaciones, donde continuará detenido.

“Estuvieron en una fiesta, festejando. Mi defendido bailaba y la víctima estaba sentada y lo hacía bailar, se divertía (?). En un momento, lo empujó, cayó y se golpeó la cabeza en el suelo. Fue un accidente y el fiscal así lo entendió, por eso le imputó el delito de homicidio preterintencional”, expresó en diálogo con la prensa el letrado Barrientos. Agregando: “No hubo intención de dañar. La víctima tenía una cierta discapacidad y no pudo asentar sus manos cuando tambaleó la silla. No hubo ninguna gresca, estaban entre amigos compartiendo, anterior al Día del Amigo. Fue un accidente. Mi defendido está muy angustiado por esta situación y no para de llorar”. “Siente culpa, siente vergüenza, eran amigos”, indicó.

Cabe señalar, que el hecho por el que Jonathan Vega (a) “Bananín” se encuentra detenido desde principios de semana ocurrió el domingo, pasadas las 21.00 horas, en la casa de Matías Ángel Nieva, sita en el barrio Eva Perón Manzana 11 Lote 16. Desde horas del mediodía, en dicha vivienda, un grupo de personas se habían reunido a compartir una comida e ingerir bebidas alcohólicas. A la tarde, pasadas las 16.30, la víctima, Alejandro Ferreyra, y su hermano, ambos mayores de edad y vecinos de Nieva, se dirigieron a su domicilio, donde compartieron también bebidas.