Fue condenado a un año y medio por violencia de género

Esta mañana en el Juzgado Correccional Nº 3 finalizó la audiencia de debate que tuvo sentado en el banquillo de los acusados a C. B. G. por un hecho de violencia de género contra su-por aquel entonces- pareja L. A., ocurrido en Junio del año pasado. Fue penalmente culpable por los delitos de daños y lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja, ambos en concurso real.

El juicio comenzó alrededor de las 10 de la mañana y en el mismo fueron citados dos testigos.

El primero y único en prestar declaración fue un amigo de la víctima quien manifestó que se enteró de lo sucedido porque ella le relató lo que había pasado ese día. “Me dijo que (el imputado) la había golpeado, por causa de eso se cayó, se raspó y luego él le rompió el teléfono”.

Además, en su breve testimonio reconoció que el imputado y su amiga eran novios y que en varias oportunidades compartieron salidas de a grupo, cada uno con sus respectivas parejas.

Cabe recordar que el agresor en sus declaraciones había negado que existiera una relación formal de noviazgo, y consideraba que cada uno tenía libertad de estar con quien deseaba.

El otro testigo citado finalmente no prestó declaración debido a que los abogados defensores, José Santiago y Raúl Barrionuevo, decidieron desistir del testimonio al considerar que no estuvo presente en el momento de la agresión y no podría aportar mayor precisión a los hechos que se ventilaron en la causa. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Víctor Figueroa, expresó que no es necesario que declare el testigo en mención.

Foto: César Gómez./ La Unión.

Acto seguido, el juez Javier Herrera dio lugar a la ronda de alegatos. El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación contra C. B. G. y solicitó una pena de 1 año y seis meses de prisión en suspenso, en virtud de que no presenta antecedentes. Además añadió a su pedido que el imputado no tenga ningún contacto con la víctima ni con su grupo familiar.

Fiscal, Víctor Figueroa. Foto: César Gómez./ La Unión.

Por su parte, el abogado Barrionuevo en su argumento manifestó que “no es intensión de la defensa poner en duda lo que declaró la víctima. Sabemos que ocurrió el hecho, sabemos que él fue autor responsable de una conducta reprochable, y lo digo yo como padre de familia y como papá que tiene una hija más o menos de la misma edad que la víctima. Él (su defendido) desde ese mismo instante se ha mostrado arrepentido, y hoy aún más. En atención a esto, compartimos lo planteado por el fiscal que la agresión existió y que debe merecer una sentencia condenatoria como solicitó el Ministerio Público”.

La Defensa. Raúl Barrionuevo y José Santiago. Foto: César Gómez./ La Unión.

Una vez escuchado a las partes el juez Herrera le otorgó la última palabra al imputado. Haciendo uso de ella el agresor se mostró arrepentido y pidió disculpas por los hechos. “Nunca tuve una mala intensión”, sostuvo.

Luego de un cuarto intermedio el juez resolvió encontrar culpable a C. B. G. condenándolo a una pena de un año y medio de prisión en suspenso. Además ordenó a que se abstenga a relacionarse con la víctima.

Juez, Javier Herrera. Foto: César Gómez./ La Unión.

El hecho

El 9 de Junio del año 2019, alrededor de las 6 de la mañana, C. B. G. y L. A. se encontraban dentro de un auto en inmediaciones al Centro Humaraya. En medio de una discusión por celos, el ahora condenado le exigía a su pareja que le dejara ver los mensajes que le llegaban a su celular y ante la negación de la víctima, le agarró su teléfono, lo arrojó contra el suelo y luego comenzó a agredirla verbal y físicamente, golpeándola con un codazo a la altura del pecho, lo cual provocó que cayera al piso y resultara con lesiones.