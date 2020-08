Fue condenado por violencia de género pero no irá a la cárcel

“Me dijo que si lo denunciaba iba a matar uno por uno a mis hijos”, relató la víctima A. S. en el inicio del debate que se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado Correccional de Tercera Nominación, que tiene como acusado a Javier Nicolás Sain (41) por cometer hechos de violencia de género en 2019, en el departamento Valle Viejo.

Abierta la audiencia, se leyó por secretaría el hecho por el que el imputado se encuentra sentado en la sala. A Sain, que llegó en libertad, se lo imputa por los delitos de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja y coacción.

Tras la lectura, el juez Ricardo Javier Herrera le dio la palabra para que ejerza su derecho de defensa y, por recomendación del abogado, el acusado optó por guardar silencio.

Ante ello, el juez hizo ingresar a la sala a la víctima y la hija de esta quienes fueron citadas como testigo.

La primera en prestar declaración fue la víctima. En su testimonio recordó que en el día del hecho, ella estaba en la casa de Sain- por aquel tiempo eran pareja-, y en horas de la noche, cuando se estaba por ir a dormir, este se le acerca y, previo a una discusión por celos, empieza a agredirla provocándoles lesiones. “Me celaba con sus amigos. Ese día él estaba alcoholizado y drogado. Me empezó a pegar cachetadas y con un cuchillo me cortó en el abdomen y parte del brazo. Estuve internada unos días. Me dijo que si lo denunciaba iba a matar uno por uno a mis hijos”, relató.

Ante las preguntas de las Partes, la víctima mencionó que luego de ese día no volvió a tener una relación con el acusado y que el único contacto que tenía era a través de mensajes donde él le pedía perdón. “Hasta el día de hoy me sigue escribiendo para preguntarme como estoy”.

Luego fue el turno de su hija, quien en su testimonio manifestó que luego de lo ocurrido su madre le mintió que los golpes que tenía eran producto de un asalto. “Me decía que la habían asaltado pero yo suponía que él (Sain) la había golpeado por que anteriormente ya fue violento con mi mamá. Además me di cuenta que el robo nunca existió porque ella tenía todas sus pertenecías, la cartera y el celular. Si hubiese sido un asalto no las tendría”.

Siguiendo con su declaración, la joven mencionó que luego su madre admitió que su pareja la golpeó pero que no quería realizar la denuncia por miedo.

Luego de finalizar con la ronda de testimonios, se pasó a un cuarto intermedio.



En el momento de los alegatos, el ministerio público fiscal mantuvo la acusación contra el imputado y solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso. Po su parte, la defensa del imputado aceptó lo planteado por el fiscal y señaló que su defendido no recordaba los hechos porque estaba bajo los efectos del alcohol, y que todo fue producido de forma inconsciente.

Luego de escuchar a las Partes, el juez resolvió sentenciar a 2 años y diez meses de prisión en suspenso a Sain.