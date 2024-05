Golpearon salvajemente a una jubilada para robarle la cartera

En las últimas horas se denunció un episodio de inseguridad y violencia extrema en la zona alta de la Capital.

Un vecino encontró a una jubilada tendida en la vereda y se acercó para auxiliarla, en la intersección de Nieva y Castilla y Avenida Galíndez. La mujer de 69 años de apellido Brizuela relató que mientras ella caminaba, el conductor de una motocicleta grande se subió a la vereda, descendió el acompañante e intentó arrebatarle su cartera.

La mujer se resistió al robo y el sujeto comenzó a propinarle golpes de puños, tirándola al suelo, para robarle la cartera con la suma de $60.000 y darse a la fuga.

Al lugar arribó personal del SAME para asistir a la víctima, que no podía moverse. La jubilada manifestó que no podía brindar detalles de los malvivientes, dado que ambos llevaban pasamontaña negro.