Golpeó a su pareja, la mantuvo cautiva y le destruyó el celular para que no pidiera auxilio

Una joven mujer permaneció casi 24 horas prisionera, en su propia casa, por su pareja, con quien no tiene hijos en común. El sujeto, no solo la encerró en una de las habitaciones, sino que, además, la agredió físicamente y le destruyó el teléfono celular para que no pudiera pedir ayuda. Antes de marcharse y que la pesadilla terminara para la víctima, el violento -quien es buscado por la Policía- le robo 2.300 pesos, que la denunciante guardaba en uno de los placares de su habitación.

Según pudo conocer este diario, el día sábado, el sujeto llegó a la vivienda de su pareja y, tras protagonizar una discusión cuyos motivos no trascendieron, la golpeó, provocándole lesiones a la mujer quien, al intentar escapar para pedir ayuda, fue alcanzada por el violento, que la encerró en una de las habitaciones, donde la aisló del resto de la sociedad, destruyéndole el teléfono celular. No conforme con ello, el sujeto la mantuvo cautiva por casi un día. Antes de marcharse, el ahora denunciado le robó el dinero de su propiedad.

La mujer esperó a no escuchar ningún ruido en la casa para salir de la haibiación y pedir ayuda. Luego de denunciar a su pareja, la mujer regresó a la vivienda, donde ocurrieron los hechos, notando en ese momento el faltante del dinero, suma que ascendía a los 2.300 pesos.

Del hecho fue informado el fiscal en turno, quien ordenó las medidas a seguir, entre ellas, la detención del sospechoso.



Detenido

Por otro lado, a las 2:00 de la madrugada, alertado por un llamado telefónico, personal de la Comisaría Décima llegó hasta un inmueble del barrio Montecristo y aprehendió a un hombre de 47 años de edad, quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 43 años, a quien se la invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2. En tanto, que el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.



En Fray M. Esquiú

Por otra parte, el sábado a las 23:00, efectivos de la Subcomisaría de San Antonio se constituyeron en un domicilio de la localidad de El Hueco, departamento Fray Mamerto Esquiú y resguardaron a dos adolescentes de 13 y 14 años de edad. De acuerdo a la información policial, estos jóvenes habrían causado un desorden en el interior de la vivienda de su madre, una mujer de 35 años, a quien lesionaron.