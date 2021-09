Gresca sangrienta: Un joven fue apuñalado tres veces en el abdomen y el agresor fue detenido por la policía

Una discusión entre un joven de 21 años y una pareja de 26 y 25 años, respectivamente, terminó con el menor en el hospital, con tres puñaladas en el abdomen y el mayor de 26, detenido en la Comisaría Décima.



Fuentes policiales informaron a este diario que, pasadas las dos de la madrugada, un llamado telefónico alertó al personal de la Comisaría Décima, que en la avenida La Costanera, aproximadamente a 100 metros de la avenida Gobernador Rodríguez, había tendido en la vía pública una persona herida de arma blanca.



De inmediato, la patrulla se trasladó al lugar, en donde al arribar encontraron a un joven, cerca del cordón cuneta, a quien se lo identificó como Daniel Gustavo Ríos (21), quien presentaba, a simple vista, tres heridas de arma blanca a la altura del abdomen, de las que emanaba gran cantidad de sangre.

El joven estaba siendo socorrido por vecinos del lugar, quienes serían los que habrían dado aviso a la policía y llamaron de inmediato al personal del SAME, arribando una unidad de salud, cuyos profesionales, luego de compensarlo, lo trasladaron de urgencia al hospital.

Mientras que el joven herido era llevado al hospital, la policía tomó conocimiento que, momentos antes de su arribo, se habría producido una gresca entre el herido y otro sujeto, quien fue identificado como Maximiliano Emanuel Ortiz, desconociéndose los motivos que originaron aquella. Sin embargo, un testigo habría indicado a los investigadores que Ortiz le aplicó, al menos, tres puñaladas a Ríos con un cuchillo de cocina tipo Tramontina.

Con los datos aportados por los testigos y luego de socorrer al herido, la policía procedió a la ubicación y detención del agresor, quien fue aprehendido en las inmediaciones y, posteriormente, trasladado a la Comisaría Décima, desde donde se puso en conocimiento del procedimiento al fiscal, Dr. Federico Maturano, quien impartió las directivas a seguir.

En cuanto al estado de salud del herido, se supo que, tras ingresar al hospital, el joven fue compensado, y luego, trasladado a la sala de Rayos X, en donde se le practicaron varias placas, determinando estas que las lesiones no ponían en riesgo su vida, puesto que eran superficiales, no llegando a dañar los intestinos.

Luego de recibir la atención necesaria y por recomendación de los profesionales que lo asistieron, Ríos recuperó el alta, trasladándose a la Unidad Judicial N° 2, donde denunció el ataque.



Patoteado

Por otro lado, pasadas las 5.30 de la madrugada de ayer, un hombre de 28 años denunció que fue patoteado en la vía pública. Según se desprende de la denuncia de Ángel Reynoso, en circunstancias que se desplazaba a pie por avenida Orquídeas y Algarrobo, fue interceptado por, al menos, seis sujetos, quienes se trasladaban a bordo de un automóvil marca Renault 12, color gris. Estas personas, siempre según los dichos del denunciante, descendieron del vehículo y lo agredieron físicamente con golpes de puño en el cuerpo hasta hacerle perder el equilibrio y caer al suelo. Luego, se dieron a la fuga, quedando Reynoso a su suerte.

La policía que llegó al lugar solicitó al personal del SAME, quienes asistieron a la víctima y, posteriormente, la trasladaron al hospital para una mejor atención.