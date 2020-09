Guardiacárceles responsabilizan al Penal por el posible contagio de Covid-19 en el personal y sus familias

Luego de que las autoridades del COE provincial informaran oficialmente que un hombre, que se desempeña como guardiacárcel en el penal de Miraflores, había dado positivo de Covid-19 encontrándose trabajando en dichas instalaciones, la preocupación y el malestar en los empleados de la cárcel no se hicieron esperar.

De acuerdo a unos audios, a los que tuvo acceso LA UNIÓN ?cuyos emisores y receptores no serán revelados- el guardiacárcel infectado habría solicitado a las autoridades atención médica y pidió quedar en aislamiento hasta tanto se le practicara el PCR. Sin embargo no sólo fue enviado a su domicilio particular en el momento, sino que el personal con el que compartió la guardia permaneció en el penal hasta el día siguiente, manteniendo estos “contactos estrechos” con el personal de la guardia entrante.

Según se supo, el día domingo 22 de septiembre el guardiacárcel infectado se presentó a trabajar como todos los días, pero ?de acuerdo a dichos de allegados a este- alrededor de las 13.00 horas sintió malestar y fiebre por lo que pidió que se le tomara la temperatura.

Al ser atendido por el personal de sanidad del Penal, se le habría detectado que presentaba 38 grados de temperatura corporal. Siendo la fiebre uno de los síntomas del Covid-19, el numerario habría pedido a las autoridades ser aislado en el casino del penal hasta tanto el personal del COE le practicara el test pertinente. Sin embargo, le habrían respondido que debía continuar desempeñando su labor indicando que la fiebre que presentaba podría ser producto de una “alergia”.

Así, de acuerdo a la información a la que accedió este diario, el paciente positivo continuó trabajando en el Penal hasta las 22.00 horas cuando se habría hecho presente el médico, de apellido Martínez, quien al tomarle la temperatura y como seguía con fiebre se “lo envió” a su casa.

En el domicilio, el guardiacárcel mantuvo contacto con su familia y el personal con el que había compartido la guardia permaneció trabajando hasta las siete de la mañana del día siguiente. Al retirarse y como es normal, mantuvieron contacto con el personal de la guardia “entrante”.

Finalmente, el día martes el guardiacárcel fue sometido al análisis de PCR el que dio positivo poniendo en alerta a su familia y al personal con el que mantuvo contacto estrecho. Es decir el personal que compartió consigo la guardia y con los que estos se relacionaron desconociendo que su colega era portador del virus.

Por otro lado, se supo que desde el Ministerio de Salud se le habría realizado un severo llamado de atención al director del Penal, Dr. Romero, por supuestamente haber minimizado los “síntomas” y no activar de inmediato el protocolo correspondiente.