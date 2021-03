Habló el hermano del secuestrador de Maia: Es una porquería, abusó de mi sobrino

Cientos de policías buscan a contrarreloj a Maia Yael Beloso en Ituzaingó y Castelar. La nena de siete años está desaparecida desde hace dos días, tras irse con un cartonero conocido de la familia, Carlos Savanz. En diálogo con TN, su hermano, Luis, aseguró que el hombre tiene varios antecedentes de abuso sexual de menores.

“Es una porquería, abusó de mi sobrino”, declaró Luis sobre su hermano. “Siempre manoteaba a algún chico”, agregó y sostuvo que Savanz “tiene 4 o 5 causas” judiciales abiertas.

Luis también afirmó que su hermano “toda la vida vivió en la calle” y que hace por lo menos cinco años que no lo ve. “Cuando vi las imágenes no lo podía creer, me puse mal”, dijo acerca de los videos que muestran a Savanz andando en bicicleta con Maia.

Según dijo el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, Savanz “era conocido de la madre y fue generando un vínculo en el último mes. Se ganó la confianza” de la nena y le había prometido cambiar su bicicleta. En las imágenes de las cámaras de seguridad “se ve que está todo tranquilo, que la niña lo sigue, no hay forcejeos”, explicó a Télam una fuente cercana a la investigación.

En base al seguimiento de las Cámaras de Monitoreo Urbano el rastro de la menor que vive en situación de calle con su mamá en Parque Avellaneda llegó hasta las calles Muñiz y Fleming de Ituzaingó, lugar en donde entraron a una panadería para pedir “sobras” del día anterior.

Luego, fue grabado por el camino del Buen Ayre.