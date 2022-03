Habló la mujer que denunció la violación en grupo: Escapaban con ella agarrada de los pelos

Tras la detención de seis jóvenes acusados de violar en grupo a una chica de 20 años a bordo de un auto en Palermo, Natalia Concepción, la panadera que denunció el hecho, contó cómo fue que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y dijo que tanto ella como su marido fueron agredidos al intentar defender a la víctima mientras llagaba la Policía de la Ciudad.

En diálogo con Radio Mitre, la mujer relató: “Estábamos dentro del local con mi marido y había en la puerta dos personas que nos llamaron la atención. Luego comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros y pensamos que era una pareja teniendo relaciones, pero nos pareció raro porque era a plena luz del día”.

Las dos personas a las que hacían referencia tocaban la guitarra, sentadas en la vereda, mientras los otros se turnaban para entrar y salir del coche.

Al mirar con mayor detenimiento, Natalia y su pareja descubrieron que había varias personas dentro del vehículo. “Vimos que había muchas personas, que no eran solo dos, y entonces notamos que había una mujer fuera de sí, que cerraba los ojos y tiraba manotazos como para defenderse. Ahí vimos cómo un hombre la estaba ultrajando”, señaló.

Y agregó: “Después, otro de los abusadores, de remera verde, la agarró de los pelos y la llevó para que le practicara sexo oral, y en el asiento de atrás había dos hombres más que la manoseaban”.

Al tomar conciencia de lo que ocurría, la mujer llamó al 911 y alertó a las autoridades. Sin embargo, contó que la Policía demoró varios minutos en llegar, por lo que decidió ayudar a la víctima junto a su pareja.

“No nos pareció y fuimos a defenderla. Entonces, nos empezaron a pegar a mi marido y a mí. Nos defendimos con palos de escoba, como pudimos, pero ellos no se fueron. La tironeaban del brazo y se la estaban llevando cuando llegó la policía. Fue horrible”, aseguró.

Después del arribo de los agentes al lugar, Natalia se acercó a hablar con la víctima, ya que “quería saber cómo estaba”. Sobe ese momento, recordó: “La chica estaba en shock , pero se acordó [de lo que hicimos] y me dijo: 'Gracias por salvarme la vida'”.

De acuerdo con la panadera, la víctima “no paraba de repetir: 'No sé cómo terminé dentro del auto', como sintiéndose culpable ella de lo que le había pasado. Decía: 'Yo soy de Tigre, no sé cómo termine ahí, me estaban violando”. En tanto, contó que los seis jóvenes involucrados, ya esposados y sobre la calle, “estaban sentados matándose de risa”.

El relato de Natalia tuvo lugar horas después de conocerse el hecho, por el cual seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos, acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo, donde además secuestraron marihuana y pastillas de LSD.