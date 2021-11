Habló el papá de Lucas González: "Destruyeron una familia"

El padre de Lucas González, el adolescente asesinado por policías de la Ciudad en Barracas el miércoles último, aseguró que su hijo estará en "paz" cuando los acusados sean "condenados" y les pidió a los policías que participaron del crimen que "pongan los cojones" para admitir lo que hicieron.



"Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", dijo Mario este sábado a Télam con una foto de Lucas en sus manos en la que convoca a la marcha para el lunes al Palacio de Tribunales.

El hombre, conocido en todo el barrio con el apodo de "Peka", indicó que realizarán "una marcha al mes hasta que la Justicia ponga presos a los policías".

"Vamos a reclamar todos los meses para que los condenen", añadió Mario, quien el lunes a las 16 saldrá junto a su familia y sus amigos desde Lonardi y calle 14, de Florencio Varela, hacia los Tribunales.



En ese sentido, "Peka" dijo que convocaron a movilizarse en el "feriado pensando en el trabajador" para no meterse "en un día laboral".



"Marchar en paz con una vela y una bandera argentina representando, a todas las víctimas que sufrieron gatillo fácil como sufrió mi hijo", pidió en declaraciones a Radio Mitre.

Respecto sobre el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, todos detenidos por orden el juez Martín Carlos Del Viso, dijo que deberían poner "los cojones" y admitir el homicidio.



"Así como tiraron a matar a acribillarlo a mi hijito, que pongan los cojones para decir 'sí, yo fui' y no tapar cualquier cosa", expresó Mario y añadió: "Confío en que se van a pudrir en la cárcel, no tengo otro pensamiento que ese porque sé lo que movilizó a toda la gente, no se puede ocultar nada más y están acorralados".