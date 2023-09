Hallaron el cadáver de un hombre en un lago, cerca de donde mataron al ingeniero Mariano Barbieri

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad fue alertado este mañana de la presencia de un cadáver en el lago Victoria Ocampo, ubicado en la Plaza Sicilia, la misma en donde asaltaron y apuñalaron al ingeniero Mariano Barbieri. Se trata de una zona de Palermo que es muy frecuentada por vecinos y deportistas.

Ante el alerta, se despachó personal de Bomberos de la Ciudad, que retiró el cuerpo que estaba a medio metro de la orilla. Por lo pronto, se sabe que corresponde a un hombre de entre 35 y 40 años y que lleva entre 8 y 12 horas fallecido.

Además, fuentes del caso dijeron que presenta dos tatuajes, claves para su identificación: un escorpión -o dibujo similar- en la espalda y un toro en el brazo izquierdo.

“No hay testigos ni pertenencias en las cercanías de donde fue encontrado el cadáver”, explicaron las fuentes consultadas por Infobae. Y ampliaron que vestía un short bordó, una remera negra, una campera polar, zapatillas y medias, y un barbijo celeste. “Dada su vestimenta, se trataría de una persona en situación de calle”, dijeron desde el portal de los fiscales.

También, otras fuentes del caso señalaron que le encontraron un cigarrillo armado y una bolsita con sustancia vegetal que -especulan- podría ser “tabaco o yerba”.

Fuentes policiales confirmaron que no se encontraron lesiones visibles en el cuerpo y que tenía entre sus ropas dos tarjetas SUBE, que la división de Investigaciones de la Comuna 14 de la Policía porteña intentará determinar si podrán ser peritadas. El cuerpo, mientras tanto, atravesará la autopsia correspondiente.

La Fiscalía Criminal y Correccional N° 53 a cargo de Matías Di Lello comenzó una causa por averiguación de causales de muerte y ordenó que intervenga la Unidad Criminalística Móvil de la fuerza porteña. Poco después de las 14.30, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial.

Además, los investigadores analizaban esta tarde las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o con alguien.

También se analizaban las denuncias por averiguación de paradero recibidas en comisarías, tanto de la Ciudad como del Conurbano bonaerense, cuyas características pudieran coincidir con los detalles de la vestimenta y de los tatuajes del hombre hallado muerto.

El crimen de Mariano Barbieri

El cadáver fue encontrado a muy pocos metros de donde ocurrió el crimen de Mariano Barbieri. Esa noche del 30 de agosto, el ingeniero ingresó a la plaza Sicilia, ubicada en el Parque Tres de Febrero, cerca de las 22.45 para “hacer una meditación de la Luna”, según contaron sus allegados.

En el interior del espacio verde se topó con un hombre que le intentó robar el celular. El ingeniero se resistió y se produjo un forcejeo, incluso, ambos cayeron al piso, todo en base a la declaración de un testigo que fue clave en la causa. Incluso, fue quien llamó al 911 para denunciar lo sucedido.

En la lucha, que duró pocos segundos, el ladrón hirió a su víctima y escapó. En tanto, el ingeniero recorrió herido casi 300 metros hasta una heladería ubicada en Avenida Del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda. “Me apuñalaron para robarme el celular. No me quiero morir”, llegó a decirles a las personas que lo asistieron.

Doce días después del crimen, el Gobierno porteño instaló nuevas luces en la Plaza Sicilia. Hay un detenido por el asesinato de Barbieri. Se trata de Isaías José Suárez (29) , quien el 13 de septiembre pasado fue procesado por la jueza Yamile Susana Bernán como autor de homicidio criminis causa y robo.

(Fuente: Infobae)