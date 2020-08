Histórico: Condena de prisión efectiva al primer acosador virtual en Catamarca provincia

El “grooming” consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto, de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.

Tal como estaba previsto, finalmente ayer, en la Cámara Penal de Primera Nominación, se concretó el primer juicio por este tipo de delito, “grooming”.

El banquillo de los acusados estuvo ocupado por un exmilitar, Marcelo Zamorano, oriundo de la localidad de Manantiales, departamento Santa Rosa, a quien se le acusa de haber mantenido conversaciones obscenas vía teléfono celular, mediante la aplicación de WhatsApp, en el año 2016, con una niña de solo ocho años, a la que había citado para un encuentro personal. Tras la denuncia, la Fiscalía articuló con la Policía y arrestó al sujeto en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus, punto de encuentro con la pequeña.

Abierta la audiencia, el juez Fernando Esteban, luego de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, le dio la palabra a Zamorano, quien llega en libertad al debate. Asesorado por el abogado Pablo Vera Aráoz, el imputado declaró, dijo estar arrepentido y pidió perdon a la familia de la víctima, que estaba en la sala. Ante la confesión, el juez pasó a los alegatos. El fiscal mantuvo la imputación y solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, pedido que fue acompañado por la asesora de Menores. En tanto que la querella pidió 3 años y 8 meses y la defensa, citando la declaración del imputado, una pena en suspenso. Tras un breve cuarto intermedio, pasado el mediodía, el juez dio el fallo, marcando así un importante precedente en la provincia, al condenar con prisión efectiva al primer acusado de grooming.



En el Correccional Nº 2

Por otro lado, hoy a las 9.00 de la mañana, y de no mediar ningún inconveniente, el juez correccional Nº 2, Diego Chaile Costilla, juzgará a Jonathan Sánchez Pedraza, por el supuesto delito de “grooming”, hecho perpetrado hace seis años atrás en el que resultara víctima una niña de quien, por razones legales, se mantendrán en reserva sus datos personales.

Cabe indicar, que el debate debió concretarse la semana pasada, pero la defensa del imputado, ejercida por el Dr. Zurita, presentó un escrito horas antes del juicio, argumentando que el imputado tenía síntomas compatibles con Covid-19. Lo que se corroboró como falso con el correr de las horas, ya que no adjuntó ningún certificado en relación a la confirmación oficial de tal enfermedad.

Serán parte de la audiencia también, la fiscal Olga Pereyra de Delgado, el defensor del imputado, la querella particular y la asesora de Menores en turno.