Homicidio del Ingeniero: no se enviará la causa a juicio y se investigará posible mala praxis

La investigación penal preparatoria iniciada y concluida por la muerte del ingeniero José Ariel Gasso, hecho ocurrido en La Paz en el año 2016, había sido elevada a juicio por la fiscal Jorgelina Shob y sentaba en el banquillo de los acusados a tres personas, una de ellas un adolescente de 17 años al momento de lo acontecido, por el supuesto delito de Homicidio en Riña. El expediente regresará a la fiscalía. La medida fue dispuesta por el juez de la Cámara de Apelación Penal Juvenil, Fabricio Gershani Quesada, luego de que la semana pasada se desarrollara en ámbitos de dicha cámara, la audiencia de apelación en la que participaron el abogado defensor de los tres imputados, Dr. Gustavo Federico Martínez -Defensor General de la Sexta Circunscripción Judicial - y la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Dra. Jorgelina Sobh.

En aquella oportunidad, las partes expusieron sus posturas en cuanto a la decisión de la juez de control de garantías de Recreo, quien había resuelto hacer lugar al planteo de nulidad solicitado por la defensa, a que la causa fuera elevada a juicio, tal y como lo resolvía la fiscalía.

Básicamente, la discusión se planteó en torno a las causas, circunstancias y tiempo en el que se produjo la muerte del ingeniero, quien el 23 de mayo del 2016, en una gresca con los ahora imputados, recibió una herida cortopunzante a la altura del tórax, en el lado izquierdo. Si bien en un primer momento, al recibir la asistencia médica en el hospital Liborio Fortes de Recreo, el herido parecía no tener complicaciones -según los informes médicos que constan en el expediente-, con el pasar de los días su estado de salud empeoró y fue derivado, primero al hospital San Juan Bautista de esta ciudad y luego a una clínica privada en la provincia de Cordoba, donde lamentablemente falleció poco más de un mes después. A entender de la fiscal, el adolescente, su hermano de 18 años, C.A.P. y Maximialio Robledo, serían los responsables de la muerte, al haberle uno de ellos -ya que según el decreto de determinación del hecho no se lo pudo identificar- asestado una puñala en medio de la pelea. Por este accionar de los imputados, la fiscal les imputó el delito de Homicidio en Riña, no analizando, según lo menciona el planteo de oposición, el accionar realizado por el personal de Salud tras la herida que sufrió la víctima, esto en virtud de que su fallecimiento se produjo poco más de un mes después.

Analizada las posturas de cada una de las partes intervinientes en el expediente y, con base en los elementos probatorios obrantes en el expediente el juez, Fabricio Gershani Quesada, se resolvió que el expediente original regrese a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, para que la fiscal Sohb evacue cita, es decir, investigue con más profundidad si la causa que provocó el deceso del ingeniero fue solamente la puñalada recibida en la gresca con los tres imputados, si este accionar se corresponde al Homicidio en Riña o bien al homicidio simple o si también pudo tener alguna injerencia en el fatal desenlace la intervención de los médicos del hospital Liborio Forte o, quizás, todo en su conjunto.

Tras la resolución del magistrado, las partes intervinientes cuentan con un plazo legal para oponerse a dichos fundamentos. En caso de no proceder así, la fiscal ampliará la investigación penal preparatoria y, cuando la considere concluída, elevará nuevamente la causa a juicio.