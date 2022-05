Horror en Córdoba: Un niño se grabó apuntando con un arma a su prima y amenazó con quemar el colegio

Tres videos que se difundieron por un grupo de WhatsApp pusieron en alerta a padres de la escuela Nicolás Berrotaran en Córdoba, luego de ver cómo uno de los alumnos empuñaba un arma y le apuntaba a su prima.

Según lo que pudo saber el medio cordobés El Doce, el revólver pertenecería a la novia del abuelo del menor, que es policía y se encarga de cuidarlo durante el día. El nene fue suspendido hasta el jueves.

Uno de los videos muestra al menor “jugando” con el arma, mientras apunta a su prima a la nuca. La nena pareciera tener conocimiento de defensa personal y le arrebata la pistola. “Está linda eh”, dice en otro de los videos y la muestra a cámara como un trofeo. Además, advierte: “Mañana la vuelvo a usar”.

Las imágenes las envió el chico a un grupo que comparte con sus compañeros, donde también envió una catarata de audios violentos simulando hablar ruso: “Yo seré ruso, pero tu eres un falso argentino. Vendepatria, hijo de p***. No sabes cómo valorar la gente de tu país. Yo sí los valoro, por eso llevo armas a Rusia”.

Incluso, hay un audio en el que amenaza con incendiar el colegio: “Mis ganas de quemar la escuela no se fueron”, junto con una leyenda en ruso que afirmaba que el atentado “debería hacerse el lunes por la mañana”.

Ante esta situación, la madre de otra alumna del colegio decidió hacer una denuncia para informar lo que sucedía. “Mi hija comparte espacios con el niño. Es preocupante la situación y tienen que tener conciencia de que no es un juego”, dijo la mujer en diálogo con El Doce y anticipó que otros padres presentarán otras denuncias.

La denuncia que realizó una mamá del colegio. (Foto: Gentileza El Doce)

“Quiero dejarlos tranquilos”: la respuesta de la mamá del menor

Después de que pasara a mayores, la mamá del menor envió un mensaje al grupo de padres para “disculparse por el temor y la preocupación que pudo haber causado”.

“Hola buenas tardes. Soy Ailen, mamá de T. Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Quiero dejarlos tranquilos en dos sentidos. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Y en segundo lugar, NO hay ningún tipo de arma en el hogar de T, ni en casa de mamá ni de papá. El arma es de un tercero que cuida a T en mi horario laboral, quien es policía”, expresó la mujer.

Y finalizó: “Ya está dialogado también para asegurarnos de que NO vuelva a tener acceso a ese elemento nunca más. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder”.

Por el momento, el niño está suspendido hasta el jueves. Ese día, el Ministerio de Educación deberá definir cómo sigue la situación del menor.