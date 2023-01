"Hoy mató su primer ciervo": el polémico posteo del papá de Matías Benicelli sobre su hobby

Matías Benicelli es uno de los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020, en las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Este lunes comenzó la segunda semana de audiencias del juicio que se lleva adelante por el crimen del estudiante de derecho.

A medida que pasan los jornadas en los tribunales de Dolores se van conociendo detalles de cómo mataron a Báez Sosa. Sin embargo, con el correr de los días, también se va viraliza la información sobre los acusados y sus familias, como por ejemplo que Benicelli practicaba la caza deportiva.

Es el caso Eduardo Benicelli, padre de Matías, demostró en sus redes sociales que practicaba la caza deportiva y se fotografiaba con sus “trofeos” junto a su hijo. Matías Benicelli y su padre practican caza deportiva. En sus redes sociales suben fotos mostrando sus armas y "trofeos". (Foto: captura de video)

En uno de las publicaciones que realizó en Facebook, Eduardo se mostró orgulloso de que su hijo haya matado su primer ejemplar: “30-30 amigo lo mató con el palaquero mi hijo su primer ciervo”.

Son varias las publicaciones relacionadas a la caza, donde se lo ve junto a su hijo posando con armas y con los animales muertos. Ambos vestidos con la ropa característica y portando el equipo de caza.

Sin embargo, no es el único hobby que tiene el padre del rugbier. La velocidad es otro de sus pasatiempos. En sus redes sociales, hace alarde de ese fanatismo por conducir a máxima velocidad. “Si un día la velocidad me quita la vida... no lloren! Yo iba sonriendo”, posteó en sus redes sociales Benicelli padre.