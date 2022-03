"Hoy puedo decir que se hizo justicia por mi hija y ella puede descansar en paz"

En diálogo con LA UNIÓN , la mamá de Brenda manifestó: "Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy contenta porque por fin, después de tantas marchas y reclamos, logramos que la Corte deje firme la sentencia al femicida de mi hija. Hoy, puedo decir que ella va a descansar en paz".

Agregando: "Espero que lo que nos tocó vivir como familia de Brenda no lo viva otra familia. Es muy duro y triste tener que marchar para que se haga justicia por un horrendo crimen como fue el de mi hija. Solo los padres que perdemos a un hijo podemos entender este dolor. Si hoy -por ayer- no tenía una respuesta por parte de la Corte, iba a iniciar nuevamente una huelga de hambre porque ya no se podía esperar más. Quiero agradecerle a mi familia, a todas las personas y a las organizaciones que me acompañaron en toda esta lucha. Solo tengo palabras de agradecimiento y por el acompañamiento y apoyo brindado. Al igual que para mis abogados, los Dres. Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez".

Al finalizar la entrevista, Espeche comentó que hoy, jueves, marcharán desde la plaza 25 de Mayo a la Corte de Justicia, donde realizarán una suelta de globos en conmemoración de la memoria de Brenda.

Fallo

A media mañana de ayer, se conoció que el máximo tribunal de Justicia de la provincia finalmente confirmó la condena de prisión perpetua a Naim Vera, el femicidio de Brenda Micaela Gordillo.

Ante la resolución que lleva la firma de los siete ministros de la Corte, Naim Vera, condenado en mayo del año pasado, con 21 años de edad, a prisión perpetua, deberá purgar la condena impuesta sin poder acceder a ningún tipo de beneficio por los próximos 35 años. Recién a sus más de 60 años, podría solicitar al Juzgado de Ejecución que se revise su comportamiento penitenciario y se le otorgue un beneficio.

Si bien en el fallo los ministros hacen mención a la reserva del recurso federal por parte de la defensa del condenado Vera, el abogado querellante de la familia, Dr. Sebastián Ibáñez, explicó, al ser consultado por este diario que, a su interpretación, el mismo no podría proceder ya que no están justificados en el hecho resuelto los dos parámetros para tal intervención federal.

"Siempre manifesté mi expectativa y optimismo respecto a esta decisión porque el fallo de la Cámara Penal N°1 estaba fundado en la prueba, donde se comprueba que el femicida asesinó a Brenda, con quien mantenía una relación de pareja, mediante violencia de género", expresó el letrado.

El caso

Siete días llevó el debate donde el tribunal de la Cámara Penal N°1 dictaminó la condena contra Naim Vera Menem, de 21 años.

Según la investigación, Vera llevó a un departamento tipo dúplex, situado en la calle Maestro Quiroga, frente a la Universidad Nacional de Catamarca y propiedad de su abuela, a su novia Gordillo, de 24 años. En ese sitio, Vera mantuvo una violenta discusión con la joven, a quien mató por asfixia con un trapo en la boca. Luego de cometer el femicidio, Vera decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a un costado de la Ruta Provincial 4, a la altura de la quebrada del río El Tala. El hecho se descubrió recién el día siguiente a la tarde, cuando Vera se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había asesinado a Gordillo luego de mantener una violenta discusión.