Hoy se vence el plazo para que el fiscal del Jury y el fiscal acusado presenten las pruebas a debatir

En el día de hoy se vence el plazo fijado por la ley provincial que regula el juicio político a magistrados y funcionarios del poder judicial de la provincia, en el marco del proceso de enjuiciamiento abierto por el tribunal del Jury al fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios -actualmente suspendido de sus funciones-, por el supuesto mal desempeño en el inicio de la investigación del crimen del exministro Juan Carlos Rojas.

De acuerdo con lo que regula dicha ley, luego de que el pasado 6 de abril el tribunal del Jury resolviera abrir el proceso en contra de Palacios, entendiendo que de los informes obrantes en el expediente habían “acciones” y “situaciones” desarrolladas por el funcionario que debían ser explicadas en un Jury.

Esto, a pesar de que el informe del fiscal acusador concluyó en que no había elementos. Como en esa etapa del proceso la “opinión” del fiscal del Jury no es vinculante para la apertura o no del enjuiciamiento, Palacios podría sentarse en el banquillo de los acusados.

Ante la apertura del proceso, la ley prevé a las partes, es decir, el fiscal del Jury -Mauvecin- y fiscal acusado -Palacios a través de su abogado defensor, el Dr. José Camps-, un plazo de seis días hábiles para presentar las pruebas que luego se debatirán en el proceso propiamente dicho.

Cabe hacer la salvedad de que si, en esta etapa el fiscal del Jury continúa sosteniendo que no hay elementos de una acción inapropiada del fiscal Palacios, es decir, no lo acusa luego de escuchar todas las pruebas en las audiencias, el tribunal del Jury no podrá expedirse. En otras palabras, sin acusación del fiscal, no se puede dictar una sentencia condenatoria.

Posible fecha

Una vez que hoy, en caso de no surgir nada extraordinario, cómo, por ejemplo, la renuncia del fiscal Palacios, el tribunal del Jury debería fijar la fecha para el juicio político al fiscal y designar el lugar donde será llevado adelante este.

Fuera de término

La semana pasada el bloque de la oposición presentó una ampliación en la denuncia en contra del funcionario Judicial, ante la secretaría del Jury.

Básicamente los denunciantes pedían conocer cuál fue el desempeño que tuvo Palacios al frente de la Fiscalía N°2, desde el momento que asumió, hasta el día que fue suspendido.

Si bien el escrito fue recibido en la secretaría del jury, este podría ser rechazado y no tenido en cuenta en el enjuiciamiento al fiscal, ya que dicha denuncia que solicita la “producción” de informes -considerados pruebas- ingresó luego de abierta la etapa del aporte de pruebas de las partes involucradas. Sin embargo, dicha denuncia podría ser tomada como una nueva investigación.

Reemplazo

Ante la suspensión momentánea de fiscal Laureano Palacios, la semana pasada se barajaron varios nombres para su reemplazo, pero oficialmente aún la vacante no fue cubierta.

Esto no significa que el fiscal tras el jury si no es removido de su cargo no pueda volver al mismo, sino que se debe a una cuestión puramente operativa para no retrasar la investigación de las causas recaídas en dicha fiscalía o sobrecargar a los demás fiscales con la investigación de estas.