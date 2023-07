Impactante choque y vuelco en Avda. Ocampo

Un siniestro vial, que por sus características pudo tener consecuencias mayores, se registró en la mañana en la zona alta de la Capital.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que, minutos antes de las 10:00 de la mañana, un llamado telefónico al SAE 911 los alertó del vuelco de un automóvil sobre la avenida Ocampo, entre calle Vicente Ponessa y avenida Figueroa.

En el lugar se hicieron presentes los efectivos de la Comisaría Quinta, quienes al llegar socorrieron a Eva Lucía Jovanol, de 79 años, quien había quedado adentro del habitáculo del automóvil Citroen, modelo C3, que conducía, el que por causas que se investigan, impactó contra el lateral izquierdo de un automóvil Renault, modelo Captur, el cual se encontraba estacionado sobre dicha avenida enfrente a las oficinas de EC Sapem, propiedad de un hombre de apellido Vargas.

Consecuencia del impacto, el vehículo conducido por Jovanol, que circulaba con sentido oeste, se “despistó” y volcó espectacularmente, quedando asentado sobre el techo con las cuatro ruedas hacia arriba. A pesar de lo impactante del siniestro, la conductora no resultó con lesiones de consideración. Si bien recibió atención médica en el lugar por parte del personal del SAME, no fue necesario el traslado al hospital. Finalmente, en el lugar del hecho trabajó el personal de la Unidad Judicial N°5, bajo las directivas de la fiscalía en turno. En cuanto al tránsito vehicular, este estuvo interrumpido por varios minutos en el lugar.