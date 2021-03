Imputado de grooming no será juzgado por prescribir la causa

Se trata de Juan Carlos Bustos, quien la semana pasada iba a empezar a ser juzgado por dos hechos de grooming en el Juzgado Correccional Nº 2. En ese momento, antes del inicio de la audiencia, su abogado defensor, Dr. Luciano Rojas, presentó una prescripción de acción -es decir, solicitó que el juicio no se realice por haber, a su entender, prescripto la causa del debate- por lo que la audiencia no se habría y el juez corrió la vista a las partes de la presentación la que, finalmente, resolvió ayer.

De acuerdo al acta de veredicto y resolución emitida por el juez Diego Chayle Costilla, a la que pudo acceder LA UNIÓN, el magistrado hizo lugar al planteo de prescripción efectuado por el abogado defensor del imputado, Dr. Luciano Rojas, resolviendo archivar una de las dos causas por el supuesto delito de grooming que iban a sentar en el banquillo de los acusados, el jueves de la semana pasada, a Bustos.

Según detalla el escrito, el juez entiende que la causa prescribió por el tiempo transcurrido desde que ocurrió, supuestamente, el hecho y la fecha fijada para el debate oral. Desde el año 2015 a la fecha, el expediente no “se movió”. Asimismo, indicó que el próximo viernes 9 de abril, se darán a conocer los fundamentos.

El veredicto con el que es beneficiado Bustos, quien se encuentra desde el año pasado detenido en el penal de Miraflores, lo dio a conocer el magistrado en una audiencia realizada ayer a las 10:00, en el recinto del Juzgado Correccional N° 2, en la que estuvieron presentes la Dra. Olga Pereyra, representante del ministerio público fiscal, el imputado mediante el sistema de videoconferencia y el abogado Luciano Rojas. Cabe señalar que en esta causa, ya que sobre el imputado pesan dos hechos de grooming, la supuesta víctima no se constituyó como querellante.