Imputan por homicidio culposo a un tercer médico

En la mañana de ayer, la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo, Dra. Soledad Rodríguez, imputó finalmente, luego de dos intentos fallidos por “ausencia” del profesional ante la Justicia, a Marcos Vázquez por el supuesto delito de “homicidio culposo” en el marco de la causa que investiga la muerte de Melanie Carrazana. En ese mismo orden, meses atrás, la Justicia había imputado a las médicas Analía Gómez y Alejandra Castro por el mismo hecho.

Melani era la niña de 7 años, oriunda del departamento Andalgalá, quien falleció cuando era trasladada al Hospital de Niños Eva Perón de esta ciudad Capital, el 4 de enero pasado, luego de recibir asistencia médica en el hospital zonal.

Según se pudo conocer, acompañado por su abogado defensor el médico Vázquez se abstuvo de prestar declaración, luego de que se le diera lectura del decreto de Determinación del Hecho, en el que se hace constar los cargos que pesan en su contra.

Mientras el acto procesal se desarrollaba en el interior del edificio judicial, familiares y vecinos de la niña Melani se manifestaron de manera pacífica al solo pedido de “Justicia para Melani”, tal como ya lo hicieron en otras oportunidades desde que ocurrió el lamentable desenlace.

Walter Carrazana, padre de la niña, comentó a Diario LA UNIÓN que, “si bien ya estaban imputadas las otras dos médicas, faltaba el Dr. Marcos René Vázquez, quien había pedido una prórroga, ese plazo se cumplió y tampoco se presentó”.

Seguidamente, y al tiempo que marcó su preocupación, el progenitor indicó que, ante este incumplimiento, correspondía que se lo hubiera detenido y, sobre esta situación, señaló: “Estoy sorprendido. No sé porque no se hizo el pedido de detención. A mí me supieron indicar que tenía problemas personales, pero yo creo, y teniendo miles de problemas personales por los que estamos siendo asistidos psicológicamente, él debería haberlo hecho, pero bueno, hoy ya lo hizo”.

Y agregó que, en este pedido, el anhelo de él y la familia “es llegar hasta lo último, es decir, que se les saque la matrícula y que, si tienen que ir presos, que vayan presos, porque ellos actuaron muy mal desde el primer día con mi hija”.