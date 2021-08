Incendio, disparos y detenciones en terrenos usurpados en el Portal II y III

Las usurpaciones en los loteos de los barrios El Portal II y III en el norte de la ciudad Capital dejaron ayer un derrotero de episodios de violencia por lo que la Justicia de turno intervino y detuvo a siete personas, entre mujeres y varones.

La convulsionada jornada inició pasadas las 6.00 horas. El 911 recibió un llamado telefónico alertando de un incendio en el barrio antes referido, en terrenos usurpados en jurisdicción de la Comisaría Octava.



Por esta razón, la patrulla de la jurisdicción se trasladó al lugar en donde, al arribar, halló una precaria construcción envuelta en llamas.

Al parecer, al momento de desatarse el incendio, que todo hace presumir fue iniciado de manera intencional, el lugar estaba sin sus moradores, quienes, a decir de otros vecinos a la policía, estarían usurpando el terreno.

Mientras el fuego consumía las pertenencias, llegó quien sería la propietaria, una joven mujer embarazada, la que contó que, junto a su novio, con quien convive en el lugar, trabajan de noche por lo que no estaban al momento del siniestro y que fueron alertados por los vecinos.



“Perdí todo lo que tenía. Para mí, fue la dueña del terreno porque ya vino a amenazarme que me iba a quemar cuando no esté y lo hizo”, expresó la joven.

Si bien, en esta oportunidad, solo se debe lamentar daños materiales en una precaria vivienda y amenazas, la tensión y la agresividad en la que “conviven” los legítimos propietarios de los terrenos y aquellos que, sin un lugar en donde vivir, los usurpan, es cada vez mayor.



En el Portal II

A las 11.00 de la mañana, efectivos policiales tuvieron que constituirse en el barrio Portal Norte II, manzana “F” donde un grupo de personas se enfrentaban en el intento de tomar por la fuerza posesión de un terreno, ubicado en el mencionado barrio.

A raíz de lo sucedido, los policías procedieron a despejar la zona, momento donde los ciudadanos, ofuscados por el accionar policial, opusieron resistencia y arrojaron elementos contundentes (piedras, escombros, etc.) hacia los efectivos.



Finalmente, disuelta la trifulca, procedieron a la aprehensión de dos varones de apellidos Arias (29) y Gómez (19), siendo trasladados a la seccional que por jurisdicción corresponde, y de tres mujeres, Córdoba (29), G. Córdoba (28), y R. Córdoba (20), quienes fueron alojadas en la Comisaría de la Mujer, a disposición de la fiscalía de instrucción en turno.

Trabajaron en el lugar sumariantes del Precinto Judicial Nº 8.

Según manifestaciones de los testigos, para amedrentar a los revoltosos, quienes habrían agredido y amenazado a la propietaria del terreno que llegó en el momento que pretendían usurparlo, la policía habría efectuado algunos disparos disuasivos.