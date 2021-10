Incidentes y extorsión al presidente de la Corte en el inicio de la huelga de hambre de María Espeche

Tal como lo adelantó este diario en su edición digital del martes, Maria Espeche, madre de Brenda Micaela Gordillo, dio inicio ayer a una huelga de hambre. Si bien, en un principio, al ser entrevista por LA UNIÓN, minutos después de las 8.00 de la mañana, María dijo que pasaría la noche en la vereda sur de calle República enfrente al edificio de la Corte de Justicia de la provincia, debió desistir de dicha actitud en horas de la siesta, tras sufrir una descompensación en su estado de salud.



A las 8.20 aproximadamente de la mañana, la mujer llegó llevando consigo una silla plegable, la que colocó en la vereda sur y, rodeada de dos carteles con leyendas referidas a los jueces del máximo tribunal, a quienes les pide le confirmen la sentencia a Naim Vera y resuelvan así la oposición planteada por el abogado del mencionado, quien pide que se le reduzca la condena a 16 años por homicidio simple, inició la huelga de hambre.



“Aquí me voy a quedar hasta que se haga justicia por mi hija, el tiempo que sea necesario. En principio, voy a estar hasta el viernes a la noche porque, como los jueces se van el fin de semana, no me voy a quedar, pero voy a volver el lunes. No voy a bajar los brazos y solo pido justicia para mi hija. Que le confirmen la prisión perpetua a su femicida y que no tenga que vivir mañana lo que vive la madre de Maria Soledad Morales, de salir a la calle y cruzarse con los femicidas de su hija. Quiero que esté preso y no salga nunca más de la cárcel”, expresó María, en diálogo con LA UNIÓN.



A los pocos minutos de iniciada la huelga, un grupo de manifestantes llegó a la Corte en apoyo a la mujer, recalcando con cánticos y bombos, que los jueces le confirmen la sentencia a Vera Menem.

A raíz de ello, el tránsito vehicular fue interrumpido por sobre calle República hasta las primeras horas de la siesta.



Si bien, la protesta se desarrollaba pacíficamente, la situación cambió drásticamente cuando el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Miguel Figueroa Castellano, se retiró del edificio judicial para dirigirse a su domicilio particular a bordo de su vehículo.

Al salir de la playa de estacionamiento los manifestantes en cuyo grupo estaba también la madre de Micaela, lo que se puede observar en un video filmado también por algunos de los manifestantes, abordaron de manera violenta al vehículo del funcionario judicial, evitando que pudiera circular.

En un determinado momento, el presidente de la Corte detuvo la marcha y bajó el vidrio de la ventanilla y dialogó con la madre de Brenda, quien le reclamaba que resuelva la situación “de una vez por todas”. Según dichos de Espeche, el ministro le habría manifestado que estaban trabajando en eso y que se iba a su domicilio a almorzar y regresaba a seguir trabajando (?) “lo esperé toda la siesta y no volvió más” expresó María.



Extorsion

Cuando los manifestantes abordaron de manera violenta al vehículo del ministro y la madre hablaba con el funcionario, lo que quedó grabado en las imágenes que se viralizaron durante la tarde de ayer, una de las mujeres que acompañaban a Espeche, de manera violenta, le manifestó entre otras cosas “si es necesario, vamos a ir a tu casa”, en una clara actitud extorsionadora hacia el presidente de la Corte de Justicia de la provincia ya que le exigía que resuelva de una vez por toda la causa.

Finalmente, el ministro pudo retirarse a su domicilio, sufriendo la madre de Brenda una descompensación en su estado de salud.

“Soy paciente oncológica y por lo que viví, me descompensé. Mi familia me pidió que dejara la huelga y me trajeron a casa. Pero mañana, me voy a sentir mejor y voy a volver y voy a estar ahí todos los días que sean necesarios”, expresó en un audio.