Incidentes tras la absolución del médico juzgado por mala praxis

Tras reanudarse el juicio que se seguía en contra del médico cirujano Martín Facundo Barrionuevo López, por el delito de homicidio culposo y mala praxis médica, en la mañana de hoy se dictó sentencia, la cual no alcanzó a completarse, por cuanto los familiares reaccionaron molestos al escuchar la absolución del profesional.

La reacción de dolor y bronca fue inmediata cuando los hijos de la víctima se avalanzaron contra el médico, quien debió ser resguardado por personal policial. En el medio, los efectivos forcejearon con los familiares, que hasta llegaron a romper uno de los escritorios de la sala, en el intento por llegar hasta Barrionuevo López.

Los serios incidentes se dieron apenas se comenzó a leer la sentencia, la que debió ser interrumpida. Tanto el esposo de Estela Alicia González, como sus hijos al grito de “asesinos” manifestaron el dolor por lo que consideran un injusto.

El médico que buscó resguardo detrás de la puerta, fue salvado por los efectivos presentes en la sala, que lograron que la furia de los familiares no le llegara directamente. Foto Silvina Bravo

Dolor y descontento

Luego de los graves hechos, la abogada defensora, Dra. Natalia Paez manifestó su descontento por la sentencia indicando “absolvieron al médico que mató a Estela Alicia González en una operación de quiste de ovarios donde le perforaron los intestinos. Para colmo, en la cirugía ni siquiera le extrajo los quistes o sea que esto es tan injusto. Todo está acreditado, que no podemos menos que estar asombrados”. La letrada indicó que las pruebas sobreabundaron para comprobar el pedido de homicidio culposo, al punto que presentaron el intestino extraído donde consta el orificio de entrada y salida.

Acotando luego “vamos a apelar y vamos a ir a Casación porque esto no puede quedar así”.

Luego conmovido y entre lágrimas, el esposo de Alicia no podía dar crédito al fallo del juez y señaló a La Unión: “¿Cómo lo puede absolver?. Ni siquiera le quiso dar la derivación a Córdoba”. Relató que la cirugía fue realizada el 5 de octubre de 2016 y luego volvió a entrar en quirófano el 7 del mismo mes, ya con el cuadro avanzado por la perforación del intestino. “Me la tuvo así hasta que recién el 15 de octubre le dieron la derivación a la una de la madrugada. La derivación no me la quería dar porque ya había hecho la macana. Lo que no puedo entender es cómo el juez lo puede absolver si tiene el frasco con el intestino perforado”.

El caso

Recordemos que Estela Alicia González ingresó al Instituto Médico de la Comunidad por quiste de ovarios el 5 de octubre de 2016. Durante el procedimiento le perforaron el intestino. La operación la llevo a cabo el Dr. Martín Barrionuevo López, quien luego volvió a operarla para tratar de subsanar lo hecho. El cuadro de la mujer no mejoró sino que por el contrario, se desmejoró sustancialmente hasta que recién obtuvo el traslado a Córdoba el 15 de ese mes. Al llegar, el cuadro era irreversible, falleciendo en un centro de salud privado.