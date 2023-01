Incidentes en Wika: "Los únicos que generaron daños, agresiones y disturbios fueron ellos"

En su cuenta de Instagram, la joven pidió justicia por "todo el daño físico y psicológico" que les causaron. Así también, en cuanto al hecho en sí, hizo su relato de lo ocurrido.

Estábamos saliendo de Wika. La policía empezó a decirnos que nos vayamos. Nosotros le dijimos que estábamos esperando a nuestros otros dos hermanos para irnos, pero insistieron en que nos vayamos y que a ellos nos les importaba qué hacíamos, que nos teníamos que retirar del lugar. Desde ese momento empezó todo, porque ya no nos estaban hablando con respeto, por lo cual pedí que me hablen con respeto porque jamás agredimos a nadie. A lo que una policía femenina se acercó de manera violenta y cuando nos estábamos retirando empezó a hablarnos de mala manera. Intentó agredirme agarrándome sin motivo. Insistía con que no habíamos hecho nada y que no me toque y que nos estábamos retirando, que no tenía por qué agredirme. Ante esa actitud de la mujer policía le tome una fotografía como para que esta desistiera de su actitud al ver que estaba documentando su agresión, lo que al parecer molestó más a esta mujer, ya que todo continuó afuera de ahí. En la vía pública".

Ya en las afueras del local bailable, "… un policía sin mediar palabra le pega un golpe de puño a mi hermano provocando que se cayera al piso. Y entre tres uniformados lo comienzan a golpear en el piso, todo sin motivo alguno. Yo les pedía por favor que no le pegaran así. Y como estos no cesaban en la golpiza que le estaban dando a mi hermano, yo me tiro al piso e intento pedir que no le peguen, como se puede ver y escuchar en el video. Después de eso, siento que alguien me tira fuertemente del pelo, me saca del lugar y sin dejar de tirarme el pelo me lleva arrastrándome hasta el móvil policial, y después me doy cuenta que era la misma policía mujer que me había intentado agredir antes y que yo mismo le había sacado la foto. Cuando me llevaban a la comisaria y durante todo el trayecto desde Wika a la comisaría recibí golpes e insultos, donde esta mujer policía me decía 'filmame ahora. H... de mil p...', mientras me golpeaba y no me dejaba respirar, ante lo cual realmente pensé que no iba a sobrevivir. Una violencia que jamás había vivido en mi vida".

Antes de finalizar su descargo, Merceditas escribió: "Quiero aclarar que en ningún momento ni circunstancia hubo agresión verbal ni física de parte de nosotros hacia ninguna persona. Ni policía, ni persona civil. Lo único que queríamos era esperar en la vía pública a nuestros hermanos para poder volver a mi casa. Lo que vivimos fue una acto de salvajismo que nunca me imagine vivir, ya que siempre supuse que la policía es la que te cuida y protege, y que es la encargada de evitar disturbios, nunca de generarlos, ya que ese día los únicos que generaron daños, agresiones y disturbios fueron ellos".

Del descargo de la joven puede advertirse que cuenta con pruebas documentales –videos-, que seguramente ya fueron aportados a la causa y que serán de gran valía para reforzar la versión de la joven y sobre todo para individualizar a la mujer policía de la que ella hace mención que la agredió. Como así también de los policías que apremiaron a su hermano, los cuales, se presume por los dichos de la propia víctima, podría individualizarlos en una rueda de reconocimiento de persona, en caso de que así lo resuelva la justicia.