Indignante: Denunciaron que la Policía les pidió plata para entregarles el cuerpo de su fallecida hija

Una adolescente de 17 años murió en la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, Buenos Aires, luego de que la moto en la que viajaba junto a su novio chocara contra un colectivo. Los jóvenes iban a toda velocidad para escapar de motochorros que intentaban robarles. Sus padres denuncian que policías les pidieron plata para agilizar l entrega del cuerpo de la víctima.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, minutos antes de las 21. La víctima, identificada como Tiara Cáceres, volvía a su casa en el vehículo de Sebastián, su pareja de 22 años.

Ambos estaban circulando por la calle Campana cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que iban en una moto. Uno de los ladrones les apuntó con un arma, pero el joven aceleró para escapar. La pareja viajaba en moto cuando comenzó a ser perseguida por delincuentes. (Foto: Facebook / Sebastián Ariel)

Al llegar al Camino de la Ribera, doblaron hacia el Puente La Noria y en ese momento chocaron contra un interno de la línea 101.

La adolescente murió en el lugar, mientras que el novio sufrió heridas leves como consecuencia del fuerte impacto. Los motochorros, por su parte, lograron escapar y todavía siguen prófugos.

La UFI 10, que tiene como titular a Patricio Pérsico, quedó a cargo de la investigación y ordenó realizarle la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar si en la persecución recibió o no disparos por parte de los ladrones.

En tanto, el fiscal Javier Martínez, de la UFI 8 local, inició una investigación contra la comisaría 10. Esto se debe a que le habrían pedido dinero al padre de la víctima para poder agilizar la entrega del cuerpo, de acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales a TN.

Martínez dio intervención a Asuntos Internos y citó al papá de Tiara mañana martes por la mañana, a las 10, para declarar como testigo.

El desgarrador posteo del novio de Tiara: “Quiero pensar que es una pesadilla”

Sebastián, pareja de Tiara, le dedicó unas sentidas palabras a la chica en su cuenta de Facebook. “Te me fuiste mi princesa, me dejaste solo. No quiero aceptar que no estás, solo quiero pensar que es una pesadilla. Te busco, espero tu llamada, tu mensaje”.