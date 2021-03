Iniciaron las tareas para rescatar el cuerpo del andinista cordobés

Desde horas tempranas, la policía local y la fiscalía de Tinogasta trabajaban a contrarreloj para ascender al volcán a seis mil metros de altura y rescatar el cuerpo del andinista, oriundo de la provincia de Córdoba, quien el fin de semana llegó a la provincia y, junto a otros cuatro andinistas y un guía, buscaban hacer cumbre en el volcán Ojos del Salado.

Si bien, la policía de la provincia cuenta con un grupo especial de “Rescate en Alta Montaña”, este tiene base en la localidad de El Peñón, departamento Antofagasta de la Sierra; a pesar de que casi toda la actividad de Alta Montaña que se realiza en la provincia es en los denominados Seismiles, en el departamento Tinogasta. De requerir la colaboración de dicho personal, explicaron los voceros de la investigación a este diario, el trabajo que podría desarrollarse en un promedio de 20 horas, con condiciones óptimas, se retrasaría casi 60 horas, puesto que dicho personal necesita 24 horas para llegar a Fiambalá; luego otras 24 horas para aclimatarse y recién, 48 horas después, iniciar el ascenso al volcán.

Lamentablemente, una descompensación en el estado de salud del hombre no le permitió el martes a la madrugada continuar ascendiendo y murió en el campamento montado a los 5.900 metros sobre el nivel del mar. El guía a cargo del grupo, Sebastián García, también con domicilio en la provincia de Córdoba, está bajo la lupa de la Justicia. Es que al mismo tiempo podría caberle alguna responsabilidad penal en el deceso del andinista, según lo estipulado en las leyes provinciales que regulan tanto la actividad en Alta Montaña como la función del guía de Alta Montaña. Por otro lado, esta madrugada viajó también a Fiambalá una comisión médica desde esta ciudad Capital, quienes serán los encargados de examinar el cuerpo una vez que sea rescatado y determinar mediante la operación de autopsia la causa del deceso. Por estos momentos, la policía trabajaba en la dura tarea de informar de la situación a los familiares de la víctima, Emilio Sella.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros de la investigación que durante las primeras horas de la madrugada de ayer, el guía, Sebastián García, descendió junto a los cuatro andinistas que acompañaban al fallecido al puesto de control de Gendarmería Nacional en Cortadera (Paso de San Francisco), donde eran aguardados por la policía y personal médico, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Si bien en la comunicación que había mantenido cerca de las 21.30 del martes, García con el guía local Joson Reinoso indicó que ellos descenderían el cuerpo al llegar a Cortadera, lo hicieron solos. Las malas condiciones climáticas y el cansancio no les permitió hacerlo, según habrían manifestado a la policía.

En sus dichos, los andinistas contaron también que la última vez que vieron con vida a E. S. fue el martes alrededor de las 4 de la madrugada, cuando dejaron el campamento a 5.900 metros y ascendieron hacer cumbre a los 6.900. Según trascendió, la víctima le habría manifestado al guía no sentirse bien, por lo que los esperaría en el campamento.

Aparentemente, no respetando lo que establecen las leyes provinciales que regulan la actividad de Alta Montaña, García se fue junto a los otros cuatro andinistas dejando a E. S. a su suerte; cuando lo que correspondía, según explicaron desde la investigación, era que el guía se quedara con el andinista en el campamento, o bien, descendieran en busca de ayuda. Al regresar el lunes cerca de las 20.30 horas, encontraron a Emilio Sella sin vida.



Investigación

Además de investigar la causa que provocó la muerte del andinista cordobés, desde la Policía y la Justicia se solicitó información acerca del grupo de montañistas. Por ejemplo, si estos se registraron, si pusieron en conocimiento de las autoridades pertinentes la actividad que iban a desarrollar, dónde se iban a alojar, los estudios médicos que autorizaban el ascenso, entre otra documentación obligatoria. Asimismo, el grupo debería haber contratado el servicio de un guía local para que los acompañara ya que, al parecer, en principio, García no estaría registrado como guía de Alta Montaña en la provincia, por lo que no estaba autorizado a realizar la actividad en cuestión.

A las 12.30 del mediodía, en tanto, el grupo G.E.A.M. (Grupo de Emergencia de Alta Montaña) de Gendarmería Nacional Argentina se dirigió al lugar del procedimiento con destino al volcán Ojos del Salado, a colaborar con la extracción del cuerpo de la persona fallecida.

Al cierre de esta edición, se aguardaba que el personal que había ascendido tanto en las primeras horas de la mañana como al mediodía descendieran del lugar trasladando el cuerpo de Sella, el que por orden de la Justicia iba a ser llevado a la morgue del hospital.