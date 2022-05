Inició el debate por peculado contra ex funcionarios de Valle Viejo sin la querella

Durante el día de hoy, pasado el mediodía, se desarrollo el inicio del debate por peculado de ex funcionarios de Valle Viejo en la Cámara Penal N°3.

En la causa, cuatro ex funcionarios se encuentran acusados por peculado, en hechos acaecidos entre julio de 2010 y noviembre de 2011.

Luis Vargas, ex director de Salud y Acción Social; Ricardo Martínez, quien se desempeñaba como director de Personal, Juan Carlos Fernández, ex capataz de Obras Públicas; y Juan Carlos Barrionuevo, ex directos de Obras Públicas, fueron citados esta mañana en el marco de la causa por peculado, iniciada tras la denunciada judicial de la ex intendenta Natalia Soria.

Los cuatro acusados declararon su inocencia esta mañana.

En la causa, es querellante el municipio de valle Viejo, representado por el abogado Sebastián Ibáñez, además del fiscal municipal, Martín Peralta.

Sin embargo, durante esta mañana, ambos representantes se ausentaron en la Cámara Penal N°3. Al respecto, alegaron que no fueron notificados formalmente del inicio del debate.

Debido a esto, Ibáñez y Peralta, tras apersonarse ante el Tribunal, exigieron una explicación de la irregularidad. En consecuencia, solicitan que se anule el debate de esta mañana, ya que se desarrolló sin la participación de la querella.