Inició con un teatro completo la capacitación a los operadores del Poder judicial

Desde las 15.30 hasta las 20.00 horas se desarrolla la primera capacitación en materia de litigación oral. Estuvieron presentes los ministros de la Corte de Justicia de Justicia y los legisladores de ambas cámaras como así también el decano de la facultad de derecho, Dr. Gonzalo Salerno.

Con una importante participación de los operadores judiciales del fuero penal esta tarde dio inició la primera, de una serie de capacitaciones, que se desarrollaran en el salón auditorio Ezequiel Soria, en el avance a la implementación de la Ley provincial N 5.719 de “Juicio por jurados”.



El presidente de la Corte de Justicia de la Provincia, Dr. Miguel Figueroa Vicario en la apertura de la primera jornada que se realiza con el sistema bimodal –presencia y virtual para aquellos operadores del interior de la provincia- destacó que están despejadas las dudas con respeto a la constitucionalidad y que los argumentos jurídicos están “asegurados”.



El Dr. Andres Harfuch, Vice presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y miembro titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) quien también participo de la apertura de las capacitaciones en dialogo con LA UNIÓN se mostró muy optimista en cuanto a la pronta aplicación del juicio por jurados en Catamarca y adelanto que al menos antes de la finalización del año, “tres” serán los debates en los cuales “el ciudadano y la ciudadana común darán el veredicto a sus pares”. Agregando que por año, en nuestra provincia en promedio podrían realizarse entre “seis y diez juicios populares por año”.

“Estamos muy contentos con el resultado de la convocatoria. Están prácticamente todo el poder judicial los abogados las defensoras juezas, jueces, fiscales y la expectativa es muy grande”. “Estamos con un teatro completo”, resaltó.



“Se palpa en el ambiente que se viene un cambio muy profundo en el poder judicial, que viene de la mano de la gente común porque es ahora la gente común la gente que no es abogada es la que va a dar el veredicto. La que va a decidir si una persona es culpable o inocente. Esto es un suceso muy grande”, expresó.



Así también contó que en la Argentina se realizaron ya casi 700 juicios por jurados y la respuesta ha sido muy buena. Ya no es que estamos hablando en el aire, estamos hablando ya sobre casos concretos como algunos muy famosos que ha habido en el país y considero que Catamarca está en condiciones totalmente aptas como para este cambio profundo.

Sin embargo, señaló “lo primero que hay que modificar es nuestra cabeza. Estamos acostumbrados a que la justicia es sinónimo de papel escrito de un expediente escrito. Estamos acostumbrados que la justicia es algo secreto en cambio con el juicio por jurados tenemos que ir a una sala de juicio oral, todas la pruebas, los testigos y los peritos deben ir en persona declarar en persona delante de gente que puede asistir como quien va a misa controlando los actos del poder judicial y además 12 personas, seis mujeres y seis varones van a tener que dar un veredicto, entonces es un cambio muy importante” remarcó.



Consultado sobre si nuestra provincia esta preparada para el juicio por jurados Harfuch indicó “Esta absolutamente preparada para este cambio. Hace muchos años empezó a implementar el sistema acusatorio que es casi como la cuestión primordial para poder establecer el juicio por jurados. Así que creo que tiene gente muy experimentada para hacerlo y además creo yo, no tiene tanto juicios como por ejemplo otras provincia como Buenos Aires que es tremenda la litigiosidad así que yo creo que esta preparada en todo sentido”.



En cuanto a las ciudadanas y ciudadanos de a pie que serán potenciales jurados el especialista con basta experiencia no solo nacional sino también internacional en juicios populares manifestó “ Pasa lo que esta pasando en todo el país. Nosotros, pensamos que la gente de nuestro pueblo no quiere participar en nada y, sin embargo, es al revés. La gente se pone mal cuando no sale sorteada o cuando la convocan a un juicio y no queda entre los 12 titulares. La gente tiene un sentido de responsabilidad muy alto en el país y en Catamarca también. La gente está sedienta de participar y cuando termina un juicio por jurados hay que ver las reacciones y como queda un jurado porque una vez que una persona, una mujer o un hombre transita la experiencia de haber absuelto o condenado a un par; sale de allí como un mejor ciudadano. Y es porque supo tener la responsabilidad de tomar una decisión que para la ley es la decisión final”. “Por eso les digo a los ciudadanos y ciudadanas de Catamarca que tengan fe, creo que el jurado les va a encantar y siempre pasa lo mismo cada vez que termina un juicio el jurado dice cuando puedo volver”, acotó.

Visión internacional

Por otra parte, el destacado profesional ponderó la influencia positiva que tendrá Catamarca no solo en la zona del NOA, ya que será la primera provincia de esta región en implementar los juicios populares, sino también en el país vecino de Chile, como viene sucediendo a nivel nacional en cuyos juicios paises como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil miran a nuestros jurados; “El jurado de Argentina esta teniendo una repercusión muy grande . Argentina es el primer gran país fuera la de la tradición anglosajona que esta realizando los juicio por jurados con un éxito total. Por eso, creo que lo que suceda en Catamarca que es la primera provincia del NOA que implementa el juicio por jurado va a tener una influencia muy grande en la zona, en la región y en países limítrofes como chile”, concluyó Harfuch.



En la apertura de la primera jornada de capacitación, la Ministra Fernanda Rosales Andreotti coordinadora de la escuela de Capacitación Judicial destacó a los disertantes quienes cuentan con un amplio curriculum internacional, a los coordinadores y a la Procuración de la Corte por haber logrado convocar a los expertos.

“Es un nuevo desafió. Los juicio por jurados son un puente entre la ciudadanía y la justicia”, finalizó.

Las capacitaciones, que están siendo coordinadas por la Dra. María Milagros Vega , la escuela de Capacitación Judicial y la Procuración de la Corte, continuarán hasta el próximo martes en el salón auditorio Ezequiel Soria, reanudándose los días 20 y 29 de abril próximo.

El Dr. Andres Harfuch, Vice presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

Con una importante participación en el salón auditorio Ezequiel Soria.