Inseguridad: Preocupante alza de robos violentos con armas en comercios de Capital

Entre la noche del sábado y la noche del lunes, tres violentos robos con armas de fuego y blancas, respectivamente, fueron perpetrados por delincuentes en comercios de distintos rubros en la ciudad Capital. Uno de los ilícitos, el ocurrido el domingo en una heladería, está prácticamente esclarecido. La policía, colaborada por los vecinos, logró detener a los tres autores y recuperar gran parte del dinero sustraido. Los otros dos ilícitos continúan siendo investigados. El común denominador de los hechos fue la violencia ejercida por los malvivientes en las víctimas, a quienes no solo amenazaron con las armas que portaban, sino que hasta los lesionaron, tal como ocurrió con el empleado del rapipago asaltado el lunes a las 20.30 horas.

En relación a este último hecho, voceros policiales y judiciales consultados indicaron que durante la mañana y la tarde de ayer, la policía concretó varios allanamientos en procura de dar con el paradero de los autores del ilícito, como así también con el botín sustraido, suma que ascendía al medio millón de pesos.

Según se supo, el lunes, pasadas las 20.00 horas, tres sujetos llegaron a bordo de dos motocicletas, una Honda Wave 110cc y una Honda CG, al Rapipago de avenida Manuel Navarro 3.020 y sorprendieron al empleado, Hernan Gabriel Santillan (36), cuando cerraba el local. Tras abordarlo de forma violenta, los sujetos se apoderaron de un bolso de color negro, que contenía en el interior una suma aproximada a los 500 mil pesos, dinero de la recaudación del día. Consecuencia del ilícito, el empleado, quien forcejeó con los delincuentes para que no le llevaran el dinero, resultó con cortes en el antebrazo izquierdo producidos con un elemento cortopunzante. Razón por la que al llegar la policía, convocó una ambulancia del SAME para la asistencia del herido, quien luego fue trasladado al hospital. Antes de ser trasladado, Santillan brindó datos de los supuestos autores del cuantiso robo, pero hasta ayer, el paradero de aquellos, al igual que del dinero, era un misterio para la Policía.



25 mil pesos

Por otro lado, el lunes, a las 21.20, Gilda Atencio denuncio en la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo que personas desconocidas ingresaron a su domicilio sito en el barrio Las Vias, en Pozo El Mistol y le sustrajeron la suma de 25 mil pesos, un par de zapatillas y diez tramperas con sus respectivos pájaros.

Para cometer el ilícito, él o los delincuentes aprovecharon que la propietaria no estaba en el inmueble y forzaron una de las aberturas.