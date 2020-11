Inseguridad vial: Automóviles, protagonistas de dos tremendos vuelcos en el sur de la Capital

Dos automóviles terminaron con sus cuatro ruedas hacia arriba, en las primeras horas de la mañana de ayer, en el sur de la ciudad Capital. Por fortuna, los conductores no sufrieron lesiones de gravedad, aun cuando fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Juan Bautista.

El primero de los siniestros tuvo lugar a las 4.05 de la madrugada. Efectivos de la Comisaría Décima tomaron conocimiento mediante un llamado telefónico del vuelco de un automóvil. Según el informante en la avenida Hipólito Irigoyen, a metros de la intercepción con calle La Rioja, un vehículo estaba volcado y en el interior había una persona.

De inmediato, al lugar se constituyeron los efectivos quienes corroboraron que se trataba de un automóvil marca Volkswagen, modelo Polo, de color azul, dominio DWZ 557, el que era conducido en la oportunidad por Franco Adrián Mamani, de 25 años de edad, quien por causas que se tratan de establecer colisionó con un árbol, lo que provocó el vuelco de aquel sobre la avenida.

Al lugar arribó también una ambulancia del SAME, en la que fue trasladado el masculino al hospital. Finalmente, trabajaron en el lugar sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, conjuntamente con personal de Bomberos.

Por otra parte, a las 8.05 de la mañana, una joven conductora perdió el control del auto en el que viajaba sola y volcó sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la estación de servicio Refinor, en la zona sur de la Capital.

Según la información policial, el vehículo siniestrado es un Renault Sandero, conducido por Jesica Páez, de 32 años, quien se desempeña como policía aeroportuaria.

Por razones que se tratan de establecer, la joven perdió el control y volcó, quedando con sus ruedas hacia arriba. Al lugar arribó el móvil de la Comisaría Novena y una ambulancia del SAME, que asistió a la accidentada y la trasladó al hospital.

Los daños en el vehículo son importantes. En el lugar del siniestro trabajaron los peritos y el personal de la unidad judicial, bajo las directivas de la fiscalía en feria extraordinaria.





Derrape

Asimismo, a las 9:35 de la mañana, en la intersección de las avenidas Choya y México, se produjo otro siniestro vial.

De acuerdo a la información policial, el hecho fue protagonizado por una motocicleta Brava Altino 180 cc., dominio A089XUJ, de colores rojo y negro, conducida en la oportunidad por Carlos Ramírez (59), quien por motivos que se investigan perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

Consecuencia del impacto, sufrió lesiones varias que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al hospital. En el lugar, trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima, conjuntamente con sus pares de la Seccional Octava y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8.