Insisten con que Costilla no continúe investigando en el caso de "Rojitas"

En la mañana de ayer martes, en el Juzgado de Control de Garantías N° 3, se llevó a cabo la audiencia de recusación presentada por la familia Rojas, en contra del fiscal Hugo Costilla, por presunta actuación imparcial respecto al caso de “Rojitas”.

Esta audiencia fue llevada adelante por el juez Lucas Vaccaroni, en presencia del fiscal Costilla y la querella que está a cargo del abogado Iván Sarquís.

Según explicaron voceros judiciales, el abogado querellante, quien fue el que solicitó la audiencia, le explicó al Juez Vaccaroni los motivos por el cual solicita esta recusación; en resumen, y según las fuentes judiciales consultadas, puso en tela de duda la imparcialidad del fiscal Costilla respecto a sus decisiones sobre la investigación en el caso Rojas, y más en concreto, cuando se trató el encubrimiento del crimen por parte de Luis Barrionuevo, algo que se manifestó en el escrito de la recusación presentada a principios de este mes de noviembre.

Luego fue el turno del fiscal Costilla quien negó la acusaciones de la querella y en referencia al audio que ofreció dicha parte como prueba y sobre la que versó sus argumentos, dijo básicamente, que “el audio era viejo” y que todo lo que se dijo en el mismo, se “escuchó en el jury al fiscal Palacios”.

Finalizada la exposición de ambas partes, el juez Vaccaroni, decidió pasar a un cuarto intermedio para resolver los planteos de las partes para mañana a las 10.00 de la mañana.



Marcha

Por otra parte, para la tarde de hoy está previsto una nueva marcha para pedir justicia por el crimen de “Rojitas”. Esta vez la organiza el gremio de los gastronómicos, lo que fue “mal visto” por los familiares del ex ministro quienes dejaron entrever que con esta marcha, de la que no participarán, “Barrionuevo no busca justicia, busca medir su poder”.