Insólito: una madre ingresó a una escuela y agredió a un alumno

Alrededor del mediodía de este viernes se registró un hecho de agresión dentro una escuela secundaria de la ciudad Capital: la agresora es una madre de uno de los alumnos, quien ingresó al establecimiento para agredir a uno, que sería compañero de su hijo.

Las fuentes policiales confirman que este hecho de agresión ocurrió en la Escuela Secundaria N°76, Anexo II, la vicedirectora del establecimiento educativo, Lidia Herrera, manifestó a los policías que se hicieron presentes en el lugar que una madre de un alumno, primeramente solicitó el ingreso a la escuela para hablar con el preceptor de su hijo, no obstante, cuando la dejaron pasar, la mujer, de quien no trascendieron datos, se llegó hasta el aula donde presuntamente cursa su hijo, y, para sorpresa de todos, comenzó a agredir a uno de los adolescentes; lo tomó por el cabello y lo rasguñó en la cara, dejándole heridas leves que tuvieron que ser asistidas por personal médico del SAME, quienes también fueron convocados tras el incidente.

Volviendo a la agresión, la docente que estaba en el aula logró intervenir para proteger al alumnos que estaba siendo agredido, y para cuando llegó el móvil policial, la mujer agresora ya se había ido.



Al lugar fue la madre del alumno agredido, y se radicó la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N°8.