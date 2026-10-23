Intenso operativo en Londres para encontrar a una mujer desaparecida: sumaron un dron

Un importante operativo de búsqueda se desarrolla en La Aguada, jurisdicción de Londres, para dar con el paradero de Marta Chanampa, una mujer de alrededor de cuarenta años que fue vista por última vez mientras realizaba una caminata hacia el sector conocido como El Chorro.

El despliegue reúne a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, vecinos y trabajadores municipales, quienes participan de las tareas destinadas a localizar a la mujer. Desde el inicio del procedimiento, los equipos concentran sus esfuerzos en el rastrillaje de senderos y sectores de difícil acceso del paraje, donde las características del terreno representan un desafío para el desarrollo de la búsqueda.

La mujer había salido a caminar el jueves por la tarde junto a otra compañera. Ambas comenzaron el recorrido alrededor de las 15, con destino a la zona de El Chorro, un sector en el que realizaban actividades de senderismo. Durante la travesía, las mujeres hicieron una pausa para descansar. Fue en ese momento cuando Marta decidió continuar avanzando por el sendero y les pidió a las demás que la esperaran. A partir de esa decisión, sus acompañantes dejaron de tener contacto visual con ella y, con el paso de las horas, comenzaron a preocuparse ante la falta de novedades.

La situación derivó en un operativo que se mantiene activo y que, hasta el momento, no había arrojado resultados positivos.

Cómo se produjo el extravío y cuándo comenzó la búsqueda

Según la información difundida por el portal Londres Noticias, Marta Chanampa inició la caminata junto a otra compañera durante la tarde del jueves. El grupo avanzó por el sector de El Chorro hasta que decidió detenerse para descansar durante el recorrido. En esa pausa, la mujer desaparecida resolvió seguir caminando por el sendero y pidió a sus acompañantes que aguardaran su regreso. Sin embargo, al no obtener novedades y no conseguir encontrarla, las demás integrantes del grupo decidieron descender de la zona para solicitar ayuda.

De acuerdo con lo manifestado por una de las acompañantes, mientras el resto realizaba un alto para descansar, Marta continuó con el recorrido. La situación generó preocupación cuando transcurrió el tiempo sin que regresara ni se conociera su ubicación.

Alrededor de las 19:00, ante la falta de noticias sobre la mujer, el grupo decidió bajar del sector para dar aviso a la Policía. Previamente, las compañeras buscaron asistencia entre los vecinos y posteriormente comunicaron lo ocurrido a las autoridades. Con la recepción del aviso, se puso en marcha el dispositivo de búsqueda. El operativo comenzó cerca de las 21:00 del jueves, con la intervención de efectivos policiales, vecinos y personal municipal.

Desde entonces, los equipos desplegados trabajan para establecer el paradero de Marta y revisar distintos sectores del paraje. A pesar de las tareas realizadas, la búsqueda inicial resultó infructuosa, por lo que se mantuvo el despliegue y se incorporaron nuevos recursos para ampliar las posibilidades de localización.

Foto gentileza Londres Noticias

Rastrillajes en senderos y sectores de difícil acceso

El operativo continúa activo con la participación de distintas fuerzas y organismos que trabajan de manera conjunta en la zona de La Aguada. Entre los participantes se encuentran efectivos de la Policía, integrantes de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, además de vecinos y trabajadores municipales que colaboran con las tareas.

Los rastrillajes se concentran especialmente en senderos y sectores de difícil acceso del paraje, en el área donde la mujer realizaba la caminata. La búsqueda requiere revisar los espacios por los que pudo haber continuado su recorrido después de separarse de sus acompañantes.

La intervención de los diferentes equipos permite sostener el despliegue en el terreno y ampliar las tareas de búsqueda. A medida que avanza el operativo, los participantes trabajan sobre las zonas previstas para intentar encontrar indicios que permitan determinar dónde se encuentra Marta Chanampa.

Incorporaron un dron que detecta calor humano

Uno de los recursos incorporados para reforzar la búsqueda es un dron equipado con tecnología capaz de detectar fuentes de calor humano. El dispositivo fue puesto a disposición por el intendente de Londres, Roberto Rodríguez, con el propósito de ampliar las herramientas utilizadas en el operativo.

La incorporación del equipo permitirá extender el rastreo aéreo y colaborar en las tareas de localización de la mujer, particularmente en sectores de difícil acceso, donde los rastrillajes presentan mayores dificultades. La tecnología de detección de calor humano constituye un recurso adicional para los equipos que participan del procedimiento. Su utilización apunta a complementar las tareas realizadas por el personal desplegado en el terreno y a ampliar el área que puede ser observada durante la búsqueda.

El Municipio de Belén también aportó recursos

Al operativo se sumó también el Municipio de Belén, cuyo intendente, Cristian Yapura, junto a su equipo de trabajo, puso a disposición personal y recursos municipales para colaborar con la búsqueda.

La participación de la comuna contempla el aporte de medios y trabajadores para acompañar las tareas que realizan los equipos desplegados en La Aguada, además de brindar asistencia durante el desarrollo del procedimiento.

La intervención del Municipio de Belén amplía la colaboración institucional en una búsqueda que reúne a organismos de seguridad, equipos de emergencia, personal municipal y vecinos. El aporte se incorpora a las acciones que se llevan adelante desde la noche del jueves, cuando se recibió el aviso por el extravío de la mujer.