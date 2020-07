Interior: Investigan un abuso en Capayán y detienen a un padrastro en Fiambalá

Ayer, se conoció que la Fiscalía de Instrucción en turno, a cargo del Dr. Ezequiel Walther, lleva adelante una investigación por el supuesto delito de abuso sexual con acceso, en perjuicio de una adolescente de 15 años.

El supuesto autor fue identificado por la madre de la jovencita. Tiene 21 años, pero todavía no se tomó ninguna medida contra su libertad ambulatoria. Se aguardaba los resultados de los exámenes y las pericias ordenadas por el fiscal.

En relación al hecho, las fuentes consultadas fueron muy escuetas al momento de brindar información al respecto, señalando que la causa se encuentra en plena etapa de investigación.

Según se pudo saber, el hecho habría sido denunciado el martes pasado, en la Comisaría de Chumbicha, departamento Capayán. Una mujer mayor de edad se presentó ante las autoridades policiales y manifestó que era su deseo formular una denuncia penal ya que su hija, menor de edad, había sido víctima de un abuso sexual.

En el relato del hecho, la mujer, a quien no se identificará para resguardar la identidad de la víctima, habría hecho mención al supuesto autor del delito, quien sería un joven de 21 años de quien dio su nombre y apellido.

Informado de la denuncia, el fiscal en turno dispuso que a la víctima se le practicara el protocolo de abuso sexual. Resultado con el que, hasta el momento, el fiscal no contaba, por lo que no había ordenado aún ninguna medida contra la libertad ambulatoria del sospechoso.

El hecho si bien salió a la luz el día martes a la noche, cuando la madre de la víctima realizó la denuncia, habría ocurrido días antes, según lo manifestado por la jovencita a su madre.