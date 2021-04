Investigan un presunto femicidio seguido de intento de suicidio en el sur capitalino

Los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda en la madrugada alertaron a los vecinos del Bº 32 viviendas quienes llamaron a la policía y luego a una ambulancia del Same. En el interior de la vivienda aparentemente una mujer, quien por el momento permanece como no identificada, yacía en el piso de una habitación con hematomas visibles en el cuerpo y sangre por todos lados.

En la mismo lugar y a pocos metros del cuerpo de ella, estaba un hombre, quien sería el propietario del inmueble y escenario de la tragedia. El si fue identificado como Edgardo Javier Salcedo (37), quien estaba inconsciente y con elementos en sus cercanías que hicieron presumir, a simple vista, que estaría bajo los efectos de sustancias prohibidas.

Mientras el sujeto, quien sería el ex de la víctima era trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde actualmente sigue internado sin correr riesgo la vida, los efectivos de la Comisaría Novena que acudieron al requerimiento de los vecinos, resguardaron la escena e informaron a la Unidad Judicial nº 9 y por su intermedio al fiscal Exequiel Walther. Este ordenó el posterior traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial. Lugar donde en estos momentos llevan a cabo la operación de autopsia y la identificación de la mujer asesinada.



Como el trágico hecho que se trataría de un femicidio ocurrió en la madrugada, los investigadores regresaron al lugar en las primeras horas de esta mañana para inspeccionar otra vez la escena y con los elementos secuestrados, reconstruir lo que sucedió en la vivienda donde Salcedo habría asesinado presumiblenente a golpes y estrangulamiento a su ex pareja y luego intentó quitarse la vida con una sobredosis.

Ayuda



El hecho, que a través de la operación de autopsia confirmara la hora en la que presumiblemente ocurrió el hecho, fue descubierto por la hermana del presunto femicida. Según Diario La Unión pudo saber de voceros policiales y judiciales de la causa, la hermana de Salcedo lo habría llamado a su teléfono celular en varias oportunidades pero como éste no le respondía decidió ir a buscarlo a su casa. Cuando llego a la vivienda nº 25 del Bº 32 vivienda Sur la puerta de la reja estaba cerrada con candado. Fue por esto que decidió saltarla para así pudo acceder al interior. Al dirigirse a la habitación de su hermano lo habría encontrado a este inconsciente y semi desnudo por lo que levantó una sábana que estaba en el suelo para taparlo. Fue ahí que al mover la sabana vio el cuerpo de la mujer ensangrentado y golpeado. Ante esto salió corriendo a la calle a pedir ayuda.

Por otra parte las fuentes consultadas comentaron que en la inspección realizada en el domicilio del supuesto autor del hecho se habría encontrado una carta escrita por Salcedo. Elemento que fue secuestrado al igual que la ropa del sujeto, ropa de cama y otros elementos de importancia para el esclarecimiento del hecho.

Sin identificar



Si bien por el momento la víctima permanece como NN en la morgue del Cementerio, trascendidos daban cuenta que se trataría de la ex pareja de Salcedo. Desconociéndose cómo fue que la víctima llegó a la vivienda donde luego fue asesinada. Trascendidos daban cuenta también que la mujer habría sido reportada por sus familiares como desaparecida, aunque todo está siendo investigado bajo un gran hermetismo por las autoridades judiciales y el personal de la División Homicidio de la policía de la provincia.