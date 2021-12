Investigan el supuesto secuestro con ribetes mafiosos de un hombre

La supuesta víctima sería un hombre de 31 años, quien fue reportado como desaparecido el sábado al mediodía por su madre, una mujer de 75 años. Cuando no regresó a comer, la mujer se preocupó e intentó comunicarse con él, pero al no lograrlo, llamó a su trabajo, donde le indicaron que su hijo no había concurrido. Al momento de radicar la denuncia por desaparición de persona, la septuagenaria indicó que a las 06:30 de la mañana, fue la última vez que vio a su hijo cuando se fue a trabajar.

Fuentes judiciales y policiales consultadas indicaron que, tras la denuncia por la desaparición del hombre, quien solo será por ahora identificado con sus iniciales, C.P., efectivos de la Comisaría Segunda se entrevistaron con su madre, quien les refirió que, la última vez que vio a su hijo, fue cuando salió de la casa, en el barrio Los Médanos, para ir a trabajar.

Asimismo, recordó la denunciante, C.P vestía una remera de color verde, jeans celeste y calzaba zapatillas blancas.

Con los datos aportados por la madre del desaparecido, la policía inició su búsqueda, desconociéndose su paradero hasta las primeras horas de la madrugada de ayer.

Pasada la una de la madrugada, efectivos de la Comisaría Segunda se constituyeron en el domicilio de C.P., en el barrio Virgen Niña, donde se logró ubicarlo. Al consultarle sobre dónde habría estado el tiempo en el que fue denunciado como desaparecido, C.P hizo una revelación que preocupó al personal policial por lo que le pidieron se trasladara a la Unidad Judicial N° 2 y radicara la denuncia correspondiente.

Según trascendió C.P les dijo que, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, fue abordado por dos hombres, a quienes identificó con nombre y apellido, señalando además que son hermanos, quienes, contra su voluntad y bajo amenazas y amedrentamiento, lo secuestraron.

La víctima dijo que lo secuestraron y lo tuvieron oculto en la localidad de Antopoca, departamento Valle Viejo, no trascendiendo mayores detalles en relación a esta situación, aun cuando trascendidos daban cuenta que podría tratarse de un posible “ajuste de cuentas” o algo por el estilo, ya que los supuestos secuestradores no ocultaron sus rostros antes la víctima y ambos son conocidos de esta.

Tras escuchar a C.P., la policía le recomendó que se trasladara a la Unidad Judicial N° 2 y denunciara el hecho relatado. Asimismo, se informó al 911 acerca de la aparición del hombre, dejándose sin efecto la búsqueda de su paradero para el resto de las patrullas.