Ivan Sarquis: Con la libertad de Nieva estamos en absoluta preocupación

Así lo manifestó el abogado Ivan Sarquis, quien aún no puede asumir el cargo de parte querellante en representación de los hijos del ex ministro Rojas en el expediente.

“Lo tomamos con mucha sorpresa. Represento los intereses de la familia de Juan Carlos Rojas, estamos muy consternados por la noticia y el nivel de incertidumbre que vive la familia es absoluto. No sabes los alcances de la investigación. No hemos tenido acceso a la autopsia ni al expediente. Nos estamos anoticiando por los medios y la situación de la familia es delicada” expreso.

Al referirse puntualmente a la libertad otorgada a la única detenida dijo “Con la libertad de Nieva estamos en absoluta preocupación, porque el secreto de sumario no nos permite saber el avance de la investigación, que líneas se está desarrollando esta investigación. Queremos mantener la cautela, la tranquilidad que trabajen los cuerpos investigativos pero ante tanta incertidumbre y hasta ante tanto silencio es lógica la situación de nervios de ansiedad de incertidumbre que tiene la familia. Han asesinado a su padre y ellos quieren saber porque”, remarco.

Agregando “La familia quiere saber qué es lo que sabe la justicia de los momentos previos y durante su muerte. En esta línea, la familia ha aportado todos los dados que tuvo y se los dio a los investigadores. Nosotros somos receptores de un sinnúmero de comentarios y especulaciones y versiones y demás pero casa cosa que la familia considero como dato relevante se lo acerco a los investigadores. Estamos pasmado ante la situación y al no tener un mínimo acceso al expediente no podemos confirmar ni rechazar nada”.

Si bien fue cauto al momento de ser consultado sobre su opinión en cuanto al trabajo que está llevando adelante los investigadores, Sarquis dijo “Tengo una apreciación bastante critica pero me reservare el comentario al respeto. La experiencia me dice a mí en mis 20 años de derecho un homicidio tiene 72 horas vitales para recabar las pruebas y con el tiempo se pierden y diluyen. A la familia que ha optado en vez de avanzar y criticar la investigación ha estado predispuesta y dispuesta aportando datos a la investigación para que le hecho se dilucide la preocupación es absoluta. Y esta situación como la que acabamos de vivir hoy en el juzgado de control no es un hecho positivo para el avance investigativa”.

En cuanto a la agravante de “la relación de pareja” que la fiscalía le imputo a Silvina Nieva, el letrado respondió “No tenemos ni relaciones románticas ni pasionales. La familia está en una situación de incertidumbre. La familia no puede confirmar ni descartar que esa relación haya existido. Él era bastante reservado, vivía solo. A la familia le resulta difícil descartar o confirmar, entre el vínculo existente entre juan Carlos y Silvina Nieva. La familia aporto todo lo que sabía. La familia tiene un sospechoso por la particularidad de Juan Carlos quien en vida era muy prolijo y vivía muy tranquilo. No tenía conflicto internos ni externos no existe enemigo no existe acreedores ni deudores”.

En la parte política, el abogado dijo que Rojas tenía una relación buena con el gobernador. Al ser un ministro de confianza por su lugar. Juan Carlos tenía un perfil súper activo, trabajaba al menos 19 horas al día y no nos consta que pudo haber alguna situación previa con el gobernador.

“Soy absolutamente sincero al decir que la familia está en el proceso de asumir la perdida están empezando a extrañar a su papa. Las cuestiones políticas no las están percibiendo no la están razonando. Han empezado a extrañar a su papa y están atravesando un tránsito terrible por esta situación. Nunca sospechaban un desenlace como lo que sucedió. La familia quiere saber quién se llevó a su papa, ante las cuestiones políticas son indiferentes”, concluyo.